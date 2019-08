Springe

Wenn es nach der Stadt geht, dann müssen Raser rund um Springe ab Herbst wieder ein bisschen mehr zittern: Nach langer Wartezeit soll so bald wie möglich, spätestens aber im Februar, die lang erwartete Anmietung eines Blitzers in trockenen Tüchern sein. Mit diesen Plänen hat die Verwaltung die entsprechende Ausschreibung veröffentlicht und damit die Suche nach einer Firma gestartet. Noch bis Ende August können potenzielle Vermieter ihre Angebote loswerden.

Der mobile Blitzeranhänger soll an verschiedenen Stationen im Stadtgebiet aufgestellt werden. Sechs Monate lang will die Stadt den Mietvertrag erst mal laufen lassen – und dann entscheiden, wie es weitergeht. Ausdrücklich behält man sich im Rathaus vor, Gerät und Zubehör auch zu kaufen.

Vergabeverfahren für den Blitzer berücksichtigt auch Lieferzeitpunkt

Bei der anstehenden Auswahl des Partnerunternehmens spielt indes nicht nur der Preis eine Rolle – sondern auch der Lieferzeitpunkt: Wer schon zum 1. Oktober liefern kann, bekommt im Vergabeverfahren eine bessere Bewertung als der, dessen Gerät erst zum 1. Februar 2020 zur Verfügung steht. Noch länger, das macht die Stadt in der Ausschreibung deutlich, will man nicht warten.

Kein Wunder: Schließlich hatte man im Rathaus schon zum Ende 2016 den bisherigen Vertrag mit der Region gekündigt – seitdem blitzt die im Stadtgebiet nicht mehr. Den Verkehr überwacht regelmäßig die Polizei per Radar.

Was muss der neue Blitzer können? Neben Standards wie Zulassung und Eichung soll das neue System „mindestens zwei Fahrbahnen erfassen und bemessen können“, schreibt die Stadt vor. Wichtig ist das unter anderem für die B 217: Hier hatte die Region regelmäßig unter anderem im Bereich Sedemünder, wo Tempo 70 gilt, aber auch am Abzweig nach Bad Münder, wo 100 km/h erlaubt sind, geblitzt.

Programmierung für Punkte mit unterschiedlichen Tempolimits

Vorgeschrieben ist auch die mögliche Programmierung nach Tageszeiten – das spielt etwa eine Rolle, wenn der Blitzer an Kitas und Schulen steht, wo tagsüber andere Tempolimits gelten. Denn die Stadt will das Gerät auch mal mehrere Tage am Stück stehen lassen, ohne dass sich zwischendurch ein Mitarbeiter darum kümmern muss. Deshalb fordert sie auch eine ausreichende Stromversorgung für einen „ununterbrochenen Messbetrieb von mindestens fünf Tagen“. Die Verstöße werden per Mobilfunk an die Stadt übertragen. Das Unternehmen verpflichtet sich, bis zu vier Stadtmitarbeiter im Umgang mit dem Blitzer zu schulen.

Weil nicht jeder Mensch Blitzer mag und manche das auch aktiv zeigen, müssen Gerät und Kamera „wirksam gegen Vandalismus geschützt sein“. Eine Meldefunktion per SMS und E-Mail soll die Stadt außerdem alarmieren, wenn es „Störungen des Betriebsablaufs“ gibt – dazu zählt man laut Ausschreibung im Rathaus auch den Fall „Rauchentwicklung“.

Von Christian Zett