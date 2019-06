Stadt will Blitzer mieten

Für ihre Sprechstunden sollen die Verwaltungsfachleute künftig mit einem dem Bürgerkoffer im Gepäck in die Ortsteile reisen – statt den Service der Ortsteilbüros komplett zu schließen. Verwaltungsangelegenheiten wie An- und Ummeldungen können so weiter vor Ort erledigt werden. Diese Lösung soll der Rat jetzt beschließen.