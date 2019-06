Nachrichten Springe Stadt plant wieder einmal ein Radewegekonzept Nach vier Jahren Stillstand geht es in Springe wieder einmal um ein Radwegekonzept: Für ein gemeinsam mit den Nachbarkommunen erstelltes Konzept sollen Fördermittel vom ILE eingeworben werden. Auf der Wunschliste der Stadt steht auch ein Radweg zwischen Eldagsen und Alferde

Immer wieder in der Diskussion ist die Verkehrsführung für Radfahrer an der Völksener Straße und am Kreisverkehr. Quelle: Ralf T. Mischer