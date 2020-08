Springe

Angefangen hatte alles mit einem kleinen Schock: Als der Rat im November über den Haushalt für das neue Jahr diskutierte, sprang den Politikern eine Zahl ins Auge: Die vom DRK geforderten Zahlungen für den Betrieb von neun Kindertagesstätten war auf einen Schlag um 670 000 Euro oder 30 Prozent gestiegen. Nach eilig einberufenen Gesprächen zwischen Stadt und DRK sank die Summe um 150 000 Euro. Doch das Thema stieß einen ganz anderen Prozess an: Die Träger der Kitas sollen sich nun genauer in die Bücher gucken lassen.

Denn die Politik hat das städtische Rechnungsprüfungsamt angewiesen, die entsprechenden Rechnungen der Träger stichprobenartig zu analysieren – rückwirkend ab dem Jahr 2017. Bastian Reinhardt ( SPD), Vorsitzender des zuständigen Jugendhilfeausschusses, betont, ein Problem seien die Begründungen, mit denen Träger ihre Kosten erhöhten: Diese erschienen nicht immer schlüssig. Dass das DRK damals auf gestiegene Verwaltungskostenpauschalen verwiesen habe, sei „schon extrem dünn“, findet Reinhardt, der auch Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat ist.

Stadt muss Lücke stopfen

Grundsätzlich haben die meisten Träger, die im Auftrag der Stadt Kitas betreiben, einen sogenannten Defizithaftungsvertrag. Das heißt: Sie melden jedes Jahr, wie viel ihrer Ausgaben – etwa für Personal und Miete nicht durch Einnahmen (Gebühren oder Zuschüsse) gedeckt sind. Die Lücke muss die Stadt dann stopfen. Allein beim DRK wurden so zuletzt knapp 4 Millionen Euro fällig.

Dass dabei manchmal Fehler passieren oder sich Angaben einschleichen, die niemand mehr hinterfragt, will Stefanie Stummeyer von der Stadt nicht ausschließen. Auf einen Vorsatz gebe es aber keinerlei Verdacht: „Das wäre ja auch noch strafbar.“

Die jetzt anberaumten Prüfungen will Reinhardt nicht als grundsätzlichen Misstrauensbeweis verstanden wissen. Er verweist jedoch auf die steigenden Kosten: Für den gesamten Bereich „Kinder, Jugend und Soziales“ seien 2018 noch 12,7 Millionen Euro eingeplant gewesen, für 2020 bereits knapp 15 Millionen. Und: „Jede weitere neue Kita wird noch mehr Geld kosten.“ Genau das erfordere nun Wachsamkeit: „Bei solchen Summen, die wir als Rat freigeben, ist es aus meiner Sicht völlig normal, dass man auch mal eine Prüfung durchführt“, sagt Reinhardt. Man könne nicht jede abgerechnete Stunde nachvollziehen – aber grundsätzlich gehöre die Kontrolle „zu verantwortungsvollem Handeln dazu“. Ihm sei wichtig, dass ausdrücklich nicht nur das DRK, sondern alle Träger geprüft würden.

Kündigung endet vor Gericht

Reinhardt verweist auch auf einen an sich noch gültigen Ratsbeschluss, nachdem die Defizithaftungsverträge durch ein transparenteres System ersetzt werden sollen. Doch der erste Versuch mit der Kündigung der Trägerschaft für die Kita Rote Schule endete in einem jahrelangen Rechtsstreit mit der Kirche, an deren Ende ein neuer Träger gar nicht starten konnte und die Stadt am Ende die Kita selbst übernahm. Seitdem scheuen Stadt und Politik vor dem Thema erkennbar zurück.

Das DRK Region Hannover sieht die Sache jedenfalls entspannt: Man habe in der Sache mit der Stadt „bereits gute Gespräche geführt, bei denen man sich auch verständigen konnte“, so Carsten Prante, Geschäftsführer der DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region.

Dass das DRK überhaupt die Prüfung ausgelöst hatte, stört Prante nicht: „Eine Prüfung ist in diesem Bereich nichts Außergewöhnliches.“ Außerdem sei es „völlig normal, dass Preise angepasst werden müssen“. Und auch Bürgermeister Christian Springfeld äußert sich wohlwollend: Geprüft werden müsse sowieso – die Beauftragung des Rechnungsprüfungsamts entlaste den momentan mit der Betreuungsplatzversorgung stark ausgelasteten Kita-Bereich im Rathaus.

Bis die nun geplanten Prüfungen beginnen, wird noch einige Zeit ins Land gehen, heißt es aus dem Rechnungsprüfungsamt: Zunächst müssten Zahlen erhoben, Verträge und Rechnungen gesichtet und Gespräche mit den Trägern geführt werden.

Von Christian Zett