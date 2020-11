Springe

Für die Stadtbibliothek wird es wohl das spannendste Jahr ihrer Geschichte: 2021 soll sie in die neuen Räume im früheren Sparkassengebäude an der Bahnhofstraße einziehen. Nun gibt es konkretere Umzugsplanungen, ein neues Digitalangebot – und Gespräche über die Nachnutzung der alten Räume.

Zwischen dem 1. Mai und dem 1. August kommenden Jahres wolle man am neuen Standort eröffnen, kündigt Bibliotheksleiter Tibor Maxam an. Der Mietvertrag, den der Rat im September denkbar knapp mit nur einer Stimme Mehrheit abgesegnet hatte, sei inzwischen unterschrieben. Die Stadt mietet die Räume von Investor Stefan Rehse, der den gesamten ehemaligen Sparkassen-Komplex samt Hochhaus gekauft hatte.

Anzeige

Umzug wird auf sozialen Medien begleitet

Maxam kündigt an, nicht nur die Politik, sondern auch die Bürger über den gesamten Umzug auf der eigenen Internetseite (www.stadtbibliothek-springe.de) und in den sozialen Netzwerken unter dem Schlagwort („Hashtag“) #umzugstbspringe auf dem Laufenden halten zu wollen.

Apropos digital: Parallel plant die Stadtbibliothek eine deutliche Ausweitung ihres digitalen Angebots – etwa E-Books und Hörbücher. Bislang können Büchereikunden diese über die internationale Plattform „Onleihe“ kostenlos ausleihen, hinter dem ein Unternehmen aus Reutlingen steckt.

Doch der Marktführer lasse mitunter in Sachen Service und Preis zu wünschen übrig – und so will sich die Springer Bibliothek zusätzlich dem System Nordleihe anschließen, das mehrere Büchereien in Norddeutschland gemeinsam mit dem US-Unternehmen Overdrive anbieten. Ziel sei, der „Onleihe“ Konkurrenz zu machen und damit den Druck zu erzeugen, dort etwas zu verbessern. Die Gebühren sollen durch das zusätzliche Angebot aber nicht steigen.

Neues Leihsystem am Start

Die Einführung der Nordleihe sei etwas komplizierter, weil die Bibliotheken die Steuerung und die Verträge in Eigenleistung bearbeitetet, so Maxam. Im kommenden Jahr soll es aber auch in Springe losgehen. An Bord seien unter anderem bereits die Stadtbibliotheken in Hildesheim und Verden.

Wenn die Springer Bücherei 2021 ihre Räume verlässt, steht der Nachfolger schon bereit: Die benachbarte Grundschule Hinter der Burg soll ihre Raumnot dort lindern. In der kommenden Woche soll es Gespräche mit den Beteiligten geben, bestätigt die Stadt.

Schule zieht in alte Räume ein

In erster Linie solle geklärt werden, wie die Schule die Räume am besten nutzen könne, sagt Fachdienstleiterin Gabriele Tegtmeyer. Thema sei aber auch, ob die benachbarte städtische Kita Rote Schule ebenfalls Bedarf an weiteren Räumen habe und diese dort erfüllt werden können.

Eine Irritation in Sachen Bibliothek tauchte am Mittwoch im Schulausschuss auf: Die Stadt mietet die neuen Räume inklusive Ausstattung an – trotzdem waren im Haushalt für das kommende Jahr noch 16 500 Euro für sogenannte Medientröge, eine Art Regal, vorgesehen. Maxam verwies auf Nachfrage darauf, den Etat vor Abschluss des Mietvertrags berechnet zu haben: „Ich musste so planen, als ob es keinen Umzug gibt.“ SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt ärgerte sich trotzdem über den Posten: „Dann müssen wir den entweder streichen oder pauschal mit einem Sperrvermerk versehen.“

Von Christian Zett