Springe

Die Fernwärmerohre in der Industriestraße und das Weltall haben eine Gemeinsamkeit: Beide dehnen sich aus. Bernd Schmidt hat die Expansion unter Kontrolle, zumindest die der Rohre: Die Temperatur, 75 Grad, die Amperzahl ist gerade bei null, der Techniker der Stadtwerke zeigt auf das Plotterpapier, auf dem die Temperaturentwicklung der letzten Stunden ablesbar ist: „Alles im grünen Bereich.“

Die Stadtwerke nutzen auf ihrer Baustelle in der Industriestraße eine ungewöhnliche Methode, um weniger Flächen aufreißen zu müssen. Dafür werden die Metallrohre unter Strom gesetzt – und mithilfe der entstehenden Hitze gedehnt.

Fernwärmeleitungen werden unter Strom gesetzt

„SSSSSSssss“: Das Geräusch, das zu hören ist, erinnert an das Summen eines Föhns. Geföhnt werden die Fernwärmerohre aber nicht, es handelt sich um das Geräusch des Lüfters in dem Gleichrichter, der die Fernwärmeleitungen unter Strom setzt. „Damit legen wir an den Leitungen Strom in Höhe von bis zu 140 Ampere an“, sagt Schmidt. Die Niedervoltspannung führt dazu, dass sich die Stahlrohre mit einem Durchmesser von 300 Millimetern aufheizen. Je höher die Spannung, desto höher die Temperatur. Bis zu 110 Kilowatt frisst die summende, große gelbe Maschine, die an einen Automaten erinnert, der Parktickets ausspuckt. Damit hat sie allerdings nichts zu tun.

Vorn auf der Baustelle, Richtung Jägerallee, ist ein Radlader im Einsatz. In der Baugrube auf Höhe des Parkplatzes stehen Arbeiter, von ihnen sind nur der Schulterbereich und die Bauhelme zu sehen. Insgesamt sind in diesem Teil der Fernwärmebaustellen zehn Arbeiter im Einsatz. Sie haben die jeweils 16 Meter langen Stahlleitungen bereits verlegt, eine von ihnen wiegt 1,1 Tonnen – so schwer wie zwei ausgewachsene Wisente.

Themische Vorwärmung ist erforderlich

Stadtwerkechef Marcus Diekmann zeigt nach unten, auf die beiden Rohre in der Baugrube. Eines bringt die Fernwärme zu den Kunden, das zweite leitet die Wärme wieder ab. An beiden ist je ein Zollstock aufgeklebt, dazwischen ist eine Schnur gespannt. „Hier können wir erkennen, wie weit sich das Rohr schon gedehnt hat“, sagt Diekmann.

Die thermische Vorwärmung ist notwendig, weil es sich bei den Leitungen, die verlegt werden, um Fernwärmeleitungen handelt. „Wenn 90 Grad heißes Wasser durchfließt, dehnen sie sich aus“, sagt der Stadtwerkechef. Verhindern kann man das nicht. Deshalb muss man sich darauf vorbereiten. „Wir verlegen an vielen Stellen Dehnpolster, in denen sich die Rohre ausdehnen können“, sagt Schmidt. Das sei allerdings in der Industriestraße nicht möglich. Deshalb werden die Rohre künstlich vorgedehnt – sie erreichen also nach der Verlegung schon die Temperatur, die sie im Betrieb haben werden. Damit sie dann so bleiben, müssen sie mit Material befüllt werden, dessen Konsistenz und Körnigkeit genau festgelegt sind.

Sand wird auf Fernwärmerohre geworfen

Zuerst werfen die Straßenbauer Sand auf die Fernwärmerohre. „Der Sand muss einer festgelegten Sieblinie entsprechen, damit die Rohre statisch so eingespannt sind, wie es berechnet worden ist“, sagt Schmidt. Heißt: Der Sand muss so schwer auf den Rohren liegen, dass die nicht wieder schrumpfen können. Ist das erreicht, werden sie sich, wenn das heiße Wasser aus dem Heizkraftwerk durchläuft, auch nicht mehr ausdehnen, weil sie schon gedehnt sind. „Es gibt nur ein Unternehmen, das diese Technik in Deutschland anbietet“, sagt der Stadtwerkechef.

Am Freitag soll die Baugrube komplett verfüllt sein. Während sich das Weltall, also, bisherigen Theorien der Kosmologen zufolge, bis ans Ende aller Tage ausdehnen wird, ist in diesem Abschnitt der Industriestraße Ende der Woche Schluss.

Die Rohre sind dann dauerhaft acht Zentimeter länger. „Dann wird der nächste Abschnitt gedehnt“, sagt Schmidt.

Von Ralf T. Mischer