An welchen Standort im Zentrum kommen die Fahrradboxen? Nachdem sich Ortsrat und Verwaltung nicht einig geworden waren, will man im Rathaus einen neuen Anlauf wagen.

Der Ortsrat hatte sich zuletzt für die Parkpalette am Nordwall ausgesprochen – ein Vorschlag, der öffentlich einigen Wirbel ausgelöst hatte – nicht zuletzt, weil sich dort Auto- und Radverkehr auf relativ engem Raum begegnen würden.

Die Stadt hatte dafür geworben, einen Parkplatz entlang der Burgstraße zu opfern, um die bei einem Wettbewerb gewonnenen Fahrradboxen in Höhe des früheren Schreibwarengeschäfts „Kittelmann“ aufzustellen.

Kompromiss gesucht

Nun wird hinter den Kulissen nach einem Kompromiss gesucht: Sobald Zeit dafür da sei, wolle man nach einer „einfacheren und kostengünstigeren Lösung“ suchen, kündigt Fachbereichsleiter Jörg Klostermann an. Wo und wann diese Lösung feststeht, ist unklar. Man wolle das Ergebnis dann in jedem Fall mit Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich (oder, je nach Zeitpunkt, dann wohl mit dessen im Herbst gewählten Nachfolger) abstimmen, so Klostermann.

Schon nach dem Ortsrat Ende Juni hatte die Stadt angekündigt, die von der Politik gemachten Vorschläge zu prüfen und damit erneut auf den Ortsrat zuzugehen.

Weitere Standorte vorgeschlagen

Neben der Parkpalette hat der Ortsrat auch die Standorte „Dänisches Bettenlager“ (Zum Oberntor), „Weiße Schule“ (Schulstraße) oder direkt am Bahnhof vorgeschlagen. Die Stadtverwaltung solle außerdem sicherstellen, dass Dauernutzer die Boxen nicht permanent blockierten. Gegen den Standort Burgstraße hatte sich unter anderem CDU-Mann Tim Schmelzer ausgesprochen: „Ich kann doch nicht so eine Bretterbox auf den Marktplatz oder in die Nähe des Marktplatzes stellen.“

Von Christian Zett