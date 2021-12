Springe

Seit Wochen ist es nur mit Glück möglich, in Springe eine Rolle gelbe Säcke zu ergattern. Das Abholen der Beutel klappte dagegen zuletzt meist reibungslos. Gut möglich, dass sich die Situation zum Jahreswechsel ändert: Statt des Entsorgers Remondis fährt dann die RMG Rohstoffmanagement GmbH aus dem Rheinland die Springer Straßen ab.

Warum es zwei Müllabholsysteme gibt

Die Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) managt die Müllabfuhr in den hannoverschen Umlandkommunen. Einzige Ausnahme: Die Leichtverpackungen in den gelben Säcken holt bereits seit sechs Jahren das Unternehmen Remondis ab. Diese Trennung hatte immer wieder für Verwirrung gesorgt. Es gibt aber einen guten Grund, weshalb die gelben Säcke eine Sonderrolle einnehmen: In den Beuteln landet der Verpackungsmüll mit dem Grünen Punkt, für den die Verbraucher bereits beim Einkauf bezahlen – ein wichtiger Unterschied zu allen anderen Müllarten. Für den Grünen Punkt ist deshalb auch nicht der kommunale Abfallentsorger zuständig, sondern das Duale System Deutschland. Und das sucht immer für einen dreijährigen Zeitraum nach Partnern, die die Säcke einsammeln beziehungsweise die gelben Tonnen leeren.

RMG machte das bessere Angebot

Zweimal war der Auftrag für die hannoverschen Umlandkommunen zuletzt an Remondis gefallen. Jetzt hat die RMG den Zuschlag erhalten. Das Unternehmen aus Eltville am Rhein hatte das günstigste Angebot unterbreitet.

„Für den Endverbraucher hat dieser Wechsel keine Folgen. Der Verpackungsmüll wird wie gewohnt ordnungsgemäß im gelben Sack oder der Tonne entsorgt und anschließend dem Recycling zugeführt“, sagt Felix Raubach von der zuständigen Reclay Holding GmbH aus Köln, die den Auftrag koordiniert hat.

Raubach glaubt nicht, dass der neue Entsorger ernsthafte Anlaufschwierigkeiten haben wird. Die RMG liege gut im Zeitplan; seit November werden bereits die Mehrfamilienhäuser im Springer Stadtgebiet mit den großen gelben Tonnen beziehungsweise Containern versorgt. Raubach weiß aber auch: „Bei einem Anbieterwechsel kann es trotz bester Vorbereitung immer kleinere Reibungsverluste geben.“

Einzelne Straßenzüge vergessen

So war es auch bei der Umstellung vor sechs Jahren. Die ersten Wochen hagelte es allerorten in Springe Kritik, weil von den neuen, ortsfremden Mitarbeitern einzelne Häuser oder ganze Straßenzüge vergessen wurden. Besonders hart traf es zwei Einsiedlerhöfe in Dahle: Sieben Wochen lang wurden die Grundstücke nicht angefahren; trotz wiederholter Beschwerden. Die Bewohner schalteten diese Zeitung ein – und die Müllentsorger kamen schließlich mit einem Blumenstrauß vorbei und überschrieben ihre Route dauerhaft.

Von Marita Scheffler