Alvesrode/Wülfinghausen/Eldagsen

Doch vor der Einkehr legten die Mitglieder und Gäste der RFG viele Kilometer mit ihren Kutschengespannen zurück. „Fast 80 Gäste haben sich angemeldet“, sagte der Vorsitzende Ernst August Solle.

Turnusgemäß im Oktober beenden die Gespannliebhaber des Vereins ihre Fahrsaison. Dann fahren sie ein letztes Mal ohne irgendwelche Vorgaben, Hindernisse oder Streckenzeiten durch Forst und Feldmark zwischen Springe und dem Klostergut.

Viele Gespannfahrer – auch aus befreundeten Vereinen – nutzen die Sternfahrt nach Wülfinghausen, um dort nach dem Eintreffen bei Schmalzbroten und Getränken gemeinsam fachzusimpeln. Um die schwitzenden Tiere nach der Ankunft vor Erkältungen zu schützen, wurden ihre Körper mit Decken bedeckt.

Wer einmal als Gast auf dem Kutschbock mitgefahren ist, den lässt der Rausch der Langsamkeit, in dem nur das Hufgetrappel die Stille der herbstlichen Landschaft durchbricht, nicht mehr los. Hin und wieder verlässt scheues Rehwild den schützenden Wald und äst auf den angrenzenden Feldern, Vogelschwärme ziehen am Himmel vorbei. Mit allen Sinnen die Natur der Heimat genießen und das Gefühl, trotz der Langsamkeit irgendwann doch das Ziel zu erreichen, ist für die Fahrer und deren Gäste immer ein überwältigendes Gefühl.

Auf welch großes Interesse die Veranstaltung stößt, zeigt sich an der steigenden Anzahl an Teilnehmern, die auch aus anderen Reit- und Fahrvereinen stammen. So hatten sich etwa auch Gespannfahrer aus Garbsen, dem Lipperland sowie aus Oldenburg angesagt. Das spiegelt auch das durchaus professionale Management in der RFG wieder, die sich einen guten Ruf erworben und viele Freunde gewonnen hat.

Wie vielfältig sowohl die Kutschen als auch deren vorgespannten Tiere sind, zeigt sich bei deren Eintreffen auf dem Klostergut: Vom Einspänner bis hin zum Vierspänner mit unterschiedlichen Pferderassen – ob Friesenpferde, Ponys oder Kaltblüter – war alles vertreten.

Etwa eine Stunde nach der Ankunft löste sich der Pulk aus Kutschen auf, und die einzelnen Gespanne fuhren zurück in den heimischen Stall. Am frühen Abend trafen sich die Teilnehmer im Eldagser Berggarten wieder: Beim gemütlichen zweiten Teil der Veranstaltung wurde dampfender Grünkohl mit deftigen Beilagen serviert und sorgte somit für einen entspannten Ausklang.

Von Reinhold Krause