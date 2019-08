Springe

„Damit macht man unnötig Stimmung“, ärgert sich die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Elke Riegelmann über die Aussagen des Sportring-Chefs Tobias Berger.

Nachdem die Stadt die Klage gegen den TTC in Sachen Sportstättenmiete verloren hatte, forderte Berger die Politik unter anderem auf, die Gebühren komplett abzuschaffen, und kritisierte außerdem die mangelnde Transparenz darüber, was mit den Geldern eigentlich passiert. „Die Kritik, es fehlten Informationen, in welche Maßnahmen die Entgelte geflossen seien, ist nicht nachvollziehbar“, sagt die Sportausschuss-Vorsitzende. Einige Argumente von Berger seien „populistische Behauptungen“, so Riegelmann. „Im Sinne des Sports ist nur eine konstruktive Zusammenarbeit, dazu rufe ich ausdrücklich auf.“

Neue Hallenböden und LED-Technik

Berger hatte etwa moniert, dass die Vereine nicht wüssten, wofür die Gelder eigentlich eingesetzt wurden. Stimmt nicht, sagt Riegelmann. Während der Sitzungen des Schul-, Sport- und Kulturausschusses sei regelmäßig über Investitionen in die Sportstätten berichtet worden. Außerdem sei Wido Rowoldt, Vize-Vorsitzender des Sportrings, beratendes Mitglied im Ausschuss. Zum Beispiel seien die Hallenböden in Holtensen und Lüdersen von den Geldern erneuert worden. „Das wäre in Zeiten defizitärer Haushalte sonst nicht möglich“, betont Riegelmann. Zudem gebe es in allen Hallen LED-Technik.

Berger kritisierte unter anderem, dass hochziehbare Tore von dem Geld bezahlt wurden, die allerdings am Ende nur einem Verein zugutekämen, nämlich den Handballern.

„TTC wie andere Verein auch behandelt“

Auch das sei falsch, stellt Riegelmann klar. Die Tore seien aus einem anderen Topf finanziert worden. Zudem sei das aus Sicherheitsgründen erforderlich gewesen, damit alle Hallennutzer bei Bedarf die gesamte Fläche nutzen können. „Und wenn man das nicht weiß, lohnt es sich, mal nachzufragen.“ Bei der Vergabe der Hallenzeiten sei der TTC unabhängig vom laufenden Gerichtsverfahren genauso behandelt worden wie alle anderen Vereine auch.

Berger kritisierte, dass einige Vereine in den Ferien keine Zeiten bekommen hätten. Wenn die Halle aber schon von anderen reserviert wurde, müssten andere Vereine zurückstecken – das habe nichts mit Sonderrechten nichts zu tun. „Wir werden aber zum Beispiel auf Wunsch der Fußballvereine in der Nutzungsordnung anpassen, dass die Hallen während der Karwoche freigegeben werden sollen für Nachholspiele. Und wir haben immer Gesprächsbereitschaft signalisiert.“

Von Saskia Helmbrecht