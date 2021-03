Springe

Verträge gebrochen? Die Demokratie in Gefahr gebracht? Für die Verantwortlichen mehrerer Sportvereine brachten diese Äußerungen von Sportamtschefin Gabriele Tegtmeyer das Fass zum Überlaufen. Sie wehren sich nun öffentlich – und erklären, was aus ihrer Sicht in Sachen Sportstätten-Miete schiefläuft.

Die Äußerungen waren in der jüngsten Sitzung des Sportausschusses gefallen. Aus Sicht der Stadt stellt sich die Situation so dar: Die Stadt hatte nach mehreren Gerichtsprozessen und jahrelangen Debatten versucht, an einem Runden Tisch eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wer künftig eine städtische Halle buchen will, muss das über ein Onlinesystem tun. Und schließt damit automatisch einen zahlungspflichtigen Mietvertrag ab. Wer sich an diesen danach nicht halte, sei eben vertragsbrüchig. Und wenn es nach all den Gesprächen, politischen Entscheidungen und Gerichtsurteilen immer noch keine Akzeptanz gebe, „muss man überlegen, wie es um die Demokratie steht“, hatte Tegtmeyer sinngemäß im Ausschuss gesagt.

„Recht wahrgenommen, die Gültigkeit des Vertrags anzuzweifeln“

Verfolgt hat die Sitzung, die wegen der Corona-Pandemie online übertragen wurde, auch Henning Jung von den Handballfreunden Springe, sportlicher Leiter bei der HSG Deister Süntel. Er sagt, er habe sich über Tegtmeyers Vorwürfe sehr geärgert: Undemokratisch? Vertragsbrüchig? „Das ist mit aller Macht nicht der Fall.“ Jung und seine Mitstreiter, Udo Schulz vom Tischtennis-Riesen FC Bennigsen und Dietmar Blödorn vom TTC Holtensen, betonen, sie hätten von Anfang an ihre Bedenken zum Vorgehen der Stadt geäußert. Und auch jetzt nehme man nur sein Recht wahr, die Gültigkeit eines Vertrags anzuzweifeln. Zwischen den Zeilen schwingt durch: Na ja – wäre ja nicht die erste Niederlage, die die Stadt sich in der Sache einhandelt. Der TTC Springe hatte schon vor Jahren per Klage eine frühere Gebührensatzung gekippt, weil die Stadt ihre Kalkulation nicht ausreichend offengelegt hatte. Später gewann der TTC erneut, weil das Landgericht Hannover der Verwaltung untersagte, ohne gültigen Mietvertrag Geld zu fordern. Daraufhin forderte auch der TTC Holtensen die unter Vorbehalt gezahlte Miete zurück – nach einigem Hin und Her erfolgreich. Jung sagt, weil die Handballfreunde nicht alles unter Vorbehalt zahlten, gab es von rund 17 000 Euro aus drei Jahren nur gut 4000 Euro zurück.

Keine ergebnisoffene Debatte?

Schulz hatte am Runden Tisch als Vertreter des Sportrings teilgenommen, auch anderen Vereinsvertreter, Politiker und Stadtmitarbeiter waren dabei. Was ihn bis heute stört: Die Gespräche seien nie wirklich ergebnisoffen verlaufen. Eine Debatte über seine Forderung, die Miete komplett aufzugeben, habe die Stadt von Anfang an unterbunden.

Stattdessen sei es um die Mietverträge gegangen – „Standardvarianten aus dem Internet, die jetzt aufgepeppt werden sollten“, vermutet Schulz im Nachhinein. „Es ging nur darum, die rundzumachen und für die Politik vorzubereiten.“ Man habe in der Runde „mehrfach darauf hingewiesen“, so Schulz, dass zum geplanten Vorgehen – Hallenbuchung nur gegen Mietvertrag per Mausklick – „rechtliche Bedenken“ bestünden. Am Ende vergeblich. Ein Problem sind auch die Feiertage, an denen die Hallen und Kabinen zu bleiben – schlecht für die, die etwa Nachholspiele am 1. Mai haben.

Vereinbarung nicht anerkannt

Am Ende entschlossen sich alle Vereine, auf die Mietforderungen der Stadt per Anwalt zu reagieren. Und zu erklären, man erkenne die Vereinbarung so nicht an. Die Stadt müsste dann wie schon beim TTC Springe juristisch versuchen, ihr Geld zu holen. Gegen den Verein läuft momentan ein weiteres Verfahren, dessen Ausgang auch auf die anderen Clubs Auswirkungen haben dürfte.

Blödorn betont, man habe kaum eine andere Wahl, als die Hallen zu buchen, aber die Zahlung zu verweigern: „Wir haben ja keine alternativen Orte. Nur so kann man ja seinen Sport überhaupt ausüben.“

Ein Sport, der in Corona-Zeiten brachliegt. Trotzdem beschloss die Politik im Sommer, die wegen des Runden Tisches ausgesetzte Miete wieder einzuführen. Noch so ein Punkt, den Jung, Schulz und Blödorn kritisieren: Warum haben Stadt und Politik in der Pandemie die Vereine nicht unterstützt, indem sie die Miete ausgesetzt haben? Stattdessen habe man Anfang 2021 gleich Rechnungen für zwei Jahre bekommen, sagt Blödorn: „Dabei wäre es noch nie so einfach gewesen, den Vereinen zu helfen.“

Von Christian Zett