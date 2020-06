Springe

Strey ist einer der Auftragnehmer für das Anrufsammeltaxi (AST) Springe, das Sprinti ersetzen soll. Und fürchtet nun um die Zukunft vieler seiner Angestellten.

Mit dem AST kann man nach Anmeldung per Telefon und Internet – mindestens eine Stunde vorher – nach 20 Uhr, an den Wochenenden auch früher, zum Beispiel zwischen Springe und den Ortsteilen fahren. Komfortabler als mit dem Bus und mit geringem Zuschlag. Das AST nutzt dabei meist die Bushaltestellen.

Für Strey, der in Nordstemmen seit fast 30 Jahren mit aktuell 20 Mitarbeitern nicht nur Taxen, sondern auch Busse betreibt, ist die Ankündigung von Sprinti nach der Corona-Krise der nächste Schock. Schon in den vergangenen Monaten sei es schwierig gewesen, alle Arbeitsplätze zu erhalten: „Die meisten Mitarbeiter sind Festangestellte und müssen ihre Familien versorgen, wie wir auch selber als Familie weiter zurechtkommen müssen und wollen.“

Für Strey ist Sprinti „das falsche Signal“, das bei ihm selbst Arbeitsplätze kosten werde, auch Fahrzeuge müsse er dann abschaffen. „Diese fehlen uns dann aber in anderen Bereichen wie beim Schülerverkehr.“ All die verschiedenen Systeme, die Strey bedient, tragen sich aus seiner Sicht aber nur gemeinsam und nicht einzeln.

Fielen Taxen oder gar ganze Firmen weg, gebe es auch weniger Fahrerinnen und Fahrer, „die den Einkauf ins Haus bringen, die Kundin von der Haustür holen und einhaken oder für die Fahrt nach Hameln oder Hannover ins Krankenhaus oder zum Bahnhof fahren“. Fahrten innerhalb der Springer Ortsteile, in denen der Schwerpunkt von Sprinti liegt, seien die wichtigste Einnahmequelle für Taxen: „In den Zeitfenstern, in denen Sprinti nicht fährt, wird es dann keine Mobilität geben“, fürchtet Strey.

Vor allem die Pilotphase gibt dem Unternehmer zu denken: Sollte Sprinti danach wieder eingestellt werden, stünden die Taxen und Mietwagen unter Umständen nicht mehr bereit, um die Lücke zu füllen. Strey hätte sich gewünscht, dass die Region stattdessen zusammen mit den heimischen Taxen- und Mietwagenunternehmen das Anrufsammeltaxi weiterentwickelt. Es leiste schon jetzt ein ähnliches Programm: „Dieses auszuweiten und den Bedürfnissen anzupassen wäre bestimmt sinnvoller, als alles vom Tisch zu wischen und etwas Neues zu versuchen.“

Auf Anfrage ermutigt die Region Hannover Strey und alle anderen betroffenen Unternehmen, sich an Sprinti zu beteiligen. Schließlich werde mit dem neuen Konzept „der Umfang der bedarfsgesteuerten Verkehrsangebote erheblich ausgeweitet“, so Sprecher Klaus Abelmann. Der per Ausschreibung zu suchende Betreiber, der Fahrzeuge und Personal stellen soll, dürfe ausdrücklich auch Subunternehmer einbinden. „Wir würden unserem AST-Partner empfehlen, rechtzeitig mit dem künftigen Betreiber Kontakt aufzunehmen“, rät Abelmann.

