Zwei Familien aus Charkiw sind auf einem Hof in Boitzum untergekommen. Der Krieg überraschte sie im Urlaub in Ägypten. Über Stettin gelangten sie zu den Bekannten in Springe. Obwohl sie froh und dankbar über die deutsche Hilfsbereitschaft sind und in ihrer Heimatstadt der Krieg wütet, möchten sie am liebsten so schnell wie möglich zurück.