Viele heimische soziale und kulturelle Vereine öffnen momentan den Briefkasten mit ein wenig Herzklopfen: Am Dienstag wurde bereits der dritte Fall bekannt, in dem ein Unbekannter je 6000 Euro gespendet hat.

Am Dienstag meldete sich auch Tibor Maxam, Leiter der Stadtbibliothek in Springe, mit guten Nachrichten: Auch er habe einen Umschlag mit 6000 Euro gefunden. Spontan sei er auf die Idee gekommen, von dem Geld des anonymen Spenders besondere Medien für den Kinder- und Jugendbereich anzuschaffen.

Bereits zum dritten Mal anonym gespendet

„Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen lassen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden“, heißt es im Neuen Testament. Daran hält sich nun ein Unbekannter ganz akribisch: Schon dreimal hat er je 6000 Euro verschenkt, ohne sich selbst zu erkennen zu geben.

Dass es sich jeweils um den gleichen Spender handelt, der zunächst den Hospizverein, danach den Nachbarschaftsladen Doppelpunkt und nun die Stadtbibliothek bedachte, darauf deutet die Art der Geldübergabe hin: Ein Umschlag im Briefkasten, das Geld in bar – und immer dabei ein Zettelchen mit dem Sprüchlein „Möge es Segen bringen“.

Und nun? Fragen sich viele neugierige Springer nicht nur, wer hinter den Spende steckt. Sondern auch, wer der Nächste sein könnte, wenn es einen Nächsten gibt. Jens Laugesen, Vorsitzender des Hospizvereins, will einerseits den Wunsch des Unbekannten auf Anonymität honorieren: „Wenn er gewollt hätte, dass wir es wissen, hätte er sich ja zu erkennen gegeben.“

„Soziale Bereiche, die sonst nicht so gesehen werden“

Andererseits glaubt er, aus der Auswahl der Spendenempfänger eine Botschaft zu lesen: „Er hat sich soziale Bereiche ausgesucht, die sonst vielleicht nicht so gesehen werden.“ Mit der Arbeit des Hospizvereins beschäftigten sich viele Springer erst, wenn sie dessen Dienste bei der Begleitung sterbender Angehöriger benötigten. „Ich spreche immer wieder auch mit Alteingesessenen, die uns gar nicht kennen“, bedauert Laugesen.

Gerade in der Corona-Zeit, sagt Laugesen, sei die Arbeit und auch die Spendensammlung des Vereins nicht leichter geworden. Womöglich treffe das auch auf eine Einrichtung wie den Nachbarschaftsladen zu.

Das Geld, die 6000 Euro, sollen denn auch nicht in die Kasse des Hospizvereins wandern. Sondern direkt an die Betreuer von Sterbenden und deren Familien. „Ich möchte etwas tun, das die Arbeit unserer Ehrenamtlichen wertschätzt“, sagt Laugesen – eine Fortbildung mit Übernachtung zum Beispiel.

Der Nachbarschaftsladen Doppelpunkt, der sich am Niederntor gegenüber vom Alten Rathaus befindet, würde jedenfalls gut in Laugesens Thesen passen: eine Einrichtung, die viel auf Ehrenamt baut, die Menschen in schwierigen Lagen hilft, die Flüchtlingsarbeit leistet. Und in der Öffentlichkeit nicht von jedem wahrgenommen wird, trotz des Ladenlokals an prominenter Stelle.

Flüchtlingshilfe als Empfänger ausgewiesen

Im Umschlag, der im Briefkasten des Nachbarschaftsladens lag, war sogar ausdrücklich die Flüchtlingshilfe als Empfänger ausgewiesen. „Die Überraschung war riesig. Ich habe so etwas bisher noch nicht erlebt und musste mich erst mal einen kleinen Moment sammeln“, so zitiert der Kirchenkreis Koordinatorin Sandra Lehmann. Auch dort wolle man das Geld im Sinne des anonymen Spenders oder der anonymen Spenderin verwenden.

Erst einmal habe man das Geld bei der Bank eingezahlt. Dort dürfte die Summe noch keine Neugier ausgelöst haben: Erst ab Einzahlungen von 10 000 Euro aufwärts muss die Bank vom Kunden einen Herkunftsnachweis anfordern – Stichwort Geldwäschegesetz.

Auch für Kirche ungewöhnlich hohe Spende

Selbst zu Superintendent An­dreas Brummer hat sich die Kunde der Spende rumgesprochen – schließlich ist die Kirche Träger des Nachbarschaftsladens: „Mich berührt das sehr, dass jemand im Stillen und so großzügig ein Zeichen seiner Hilfsbereitschaft setzt“, sagt er. Auch im gesamten Kirchenkreis Laatzen-Springe ist die Spende eine absolute Seltenheit, bestätigt Sprecher Stephan Schwier: „Das ist außergewöhnlich, auch in dieser Höhe.“ Häufiger komme es vor, dass Gemeindemitglieder jemanden aus der Kirche einen Umschlag mit Geld für einen guten Zweck zustecken mit der Bitte um Stillschweigen: „Aber das ist ja keine ganz anonyme Spende.“

Von Christian Zett