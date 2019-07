VfV Concordia Alvesrode feiert 100-jähriges Bestehen

Alvesrode

Anfang Juni 1919: Der Hamburger Sportverein wurde gegründet. Am 4. Juni 1919 gingen ebenfalls einige Männer aus Alvesrode in die Geschichtsbücher des Sports ein und gründeten den VfV Concordia Alvesrode. Beim offiziellen Empfang zum 100-jährigen Bestehen wurde die Vereinschronik von den geladenen Gästen genau unter die Lupe genommen.

Der Vorsitzende Jürgen Twick ließ die Vergangenheit noch einmal Revue passieren und zeigte, wie prägend das Vereinsleben für die Gemeinschaft eines Ortes wie Alvesrode ist. Nach und nach kamen neue Sparten hinzu, und so bietet der Verein heute neben Fußball auch Tischtennis, Laufen, Turnen und Bogensport an.

Diese positive Entwicklung lobte neben Ortsbürgermeister Dieter Gonschorek auch Karl-Heinz Schade von der Alvesroder 8 sowie Vertreter befreundeter Vereine. Betrachtet man die Mitgliederzahl im Verhältnis zur Einwohnerschaft (70 Prozent sind Mitglieder), so handele es sich um den größten Verein weltweit. Doch das schien die Politik nicht zu interessieren. Trotz Einladung fehlte ohne Absage der benannte Stellvertreter des Bürgermeisters, Matthias Lenz, kritisierte der Vereinsvorstand. Auch ein Stadtratsmitglied sei nicht unter den 80 Gästen gewesen.

Blume neues Ehrenmitglied

Eine große Ehrung gab es dagegen für ein Urgestein des Vereins. Brunhilde Blume, „die Mutter der Gymnastiksparte“, wurde von Twick zum Ehrenmitglied ernannt.

Wie groß die Verbundenheit der Alvesröder mit ihrem Verein ist, zeigte sich bereits am Freitagabend. Rund 200 Teilnehmer hatten sich am Festumzug durch das Sauparkdorf beteiligt. Für die musikalische Begleitung sorgten die Deistermusikanten unter der Leitung von Wolfgang Nickes. Gemeinsam mit Volker Bruns und Uwe Blödorn legte Twick am Ehrenmal auf dem Friedhof einen Kranz zum Gedenken verstorbener Vereinsmitglieder nieder. Der nächste Stopp wurde am Maibaum eingelegt. Dort wurde unter Beifall die Jubiläumsflagge am Maibaum gehisst, bevor es weiter zum Sportplatz ging. Mit einem gemütlichen Beisammensein endete der erste Tag der Jubiläumsfeier.

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen zahlreicher Mitmachaktionen. Als „Spiel ohne Grenzen“ hatten Vereinsmitglieder einen Parcours mit zehn Spielstationen aufgebaut. 13 Mannschaften mit jeweils fünf aktiven Frauen und Männern hatten sich zu diesem Spielspaß angemeldet. Im Abstand von 15 Minuten versuchten Mannschaften wie zum Beispiel Die durstigen 8, Los Wollos, Die Brunsens, aber auch Die 5 Muskeltiere sowie Die Nesthoppers und die Motivationswunder im sportlichen Wettstreit den Sieg für sich einzufahren. Da mussten Tischtennisbälle in aufgestellten Pappbecher landen oder ein„Maulwurf“ blindlings mithilfe der Ansage eines Mitspielers einen abgesteckten Parcours absolvieren. Ob Fußballdart, Wasserwand, Torwandschießen, mit Bierkisten an den Füßen Hindernisse überwinden oder leichte Bälle in unterschiedliche Behälter gezielt werfen – die Aufgaben hatten es in sich. Da wurden Schwämme ins Wasser getaucht und über einen Sichtschutz geworfen, aufgefangen und wieder im anderen Kübel ausgewrungen. Interessant war allerdings die letzte Station. Dort mussten die Teilnehmer unter den bereitgestellten Fußballutensilien Gegenstände aussuchen, die dann entsprechend dem Gründungsdatum 1919 Gramm als Gewicht aufweisen sollten. Ab 12 Uhr konnten sich Kinder bei Bubble-Soccer gegenseitig durch Umschubsen am Torschuss hindern. Eine schweißtreibende Angelegenheit für die Jüngsten.

Viel los im Festzelt

Im Partyzelt luden die Frauen des Vereins zu Kaffee und Kuchen ein. Viele zogen bei der Hitze allerdings ein kühles Frischgezapftes vor. Der Gesangsverein Frohsinn mit seiner Leiterin Elena Rost sorgte für Musik, während Blödorn und Helmut Sosna über den Punktelisten saßen, um die Sieger zu ermitteln. Um 17 Uhr läutete Blödorn zur Siegerehrung. Unter dem Jubel der Anwesenden durften die Mitspieler ihren Platzierungen entgegennehmen. Die Los Wollos hatten am Ende die Nase vorn und räumten den ersten Platz ab, Die 4 lustigen 5 folgten auf Platz zwei, die Durstigen 8 sicherten sich den dritten Platz.

Eine ungeahnte Ehrung gab es für einen doppelten Jubilar: Heinz Fischer wurde zum 85. Geburtstag und zusammen mit seiner Frau nachträglich zur diamantenen Hochzeit mit Glückwünschen überrascht.

Ab 20 Uhr luden die Band Most Wanted sowie DJ Frank zu einer langen Partynacht ins Zelt ein.

Von Reinhold Krause