Völksener Feuerwehr plagen Zukunftssorgen

Völksen

Bereits im vergangenen Jahr hatte Ortsbrandmeister Alexander Klockemann zum Feuerwehrbedarfsplan gesagt, dass es sich nicht um Wünsche, sondern um tatsächlichen Bedarf handele. „Ohne Schickimicki und ohne Schnickschnack“, wiederholte er jetzt. Die Feuerwehr brauche „das absolute Mindestmaß“ – und genau das, und nicht mehr, fordere die Stadtfeuerwehr.

Auch beim Thema Standortsuche gehe es nicht voran. Die Brandschützer haben laut Klockemann in den vergangenen drei Jahren acht Vorschläge für ein mögliches neues Gelände eingereicht. Einen Durchbruch habe die Stadtverwaltung aber bis heute nicht erzielen können.

Klockemann entkräftete aufkeimende Gerüchte, wonach er ein angebotenes Grundstück abgelehnt habe. Tatsächlich gebe es eine Fläche, die aber erstens zu klein sei und zweitens auch nicht die taktischen Voraussetzungen erfülle, stellte Klockemann auf Nachfrage klar. „Wenn der Bedarf für einen Stiefel in Schuhgröße 45 ist, dann kann ich nicht bei einem vorgestellten Turnschuh in Größe 38 sagen: ,Das passt!’.“

Auch das Löschfahrzeug sei mit seinen 16 Jahren in die Jahre gekommen. Allerdings ist die Neuanschaffung an den Umzug ins neue Domizil gebunden – schließlich muss der Wagen in die Garage passen. „Das bedeutet konkret, dass die Feuerwehr im drittgrößten Stadtteil zeitweise nicht mehr vorhanden sein wird“, so der Ortsbrandmeister.

In seinem Bericht erinnerte er an die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dazu gehörte das Feuerwehrfest zum 120-jährigen Bestehen der Wehr. „Trotz der hohen Temperaturen konnte das Helene-Fischer-Double Victoria die Temperatur noch mal deutlich steigern“, erinnerte er sich schmunzelnd.

Die Einsatzabteilung konnte im vergangenen Jahr nicht wachsen. Im Gegenteil: „Sie hat sich um eine Person reduziert“, bedauerte der Ortsbrandmeister. Mit 33 Kameraden sei die Feuerwehr aber trotzdem gut aufgestellt.

„Die drei gravierendsten Einsatzformen waren erneut Unwetter, schwere Verkehrsunfälle und äußerst gefährliche Vegetationsbrände“, resümierte Klockemann. Zu schaffen machten den Kameraden die Wetterkapriolen inklusive einer Schlammlawine. Außer dem Starkregen hielt auch die Sommerhitze die Ehrenamtlichen in Atem. „Die Einsätze zeigen, dass wir für Vegetations- und Waldbrände nachrüsten sollten.“

Die Anzahl der Einsätze lag minimal über dem Fünfjahresschnitt von 33,5 Alarmierungen. Laut Bedarfsplan dürften es allerdings nur 28 sein.

Bereits im Vorjahr berichtete Vizeortsbrandmeister Michael Lühmann vom Umgang mit Gaffern. Zwei Wochen ist es her, dass die Brandschützer erneut mit diesem Thema konfrontiert wurden: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K 215 sei eine Kameradin von einem Bürger „aufs Übelste beschimpft worden“.

Aus der Jugendabteilung wurden Corvin Kasparczyk und Magnus Koglin in den aktiven Dienst übernommen, so Jugendwart Michael Scheunert. Besonders in Erinnerung bleiben wird die Kooperation mit dem Hermannshof beim Festivals „Es brennt!“, bei dem die Jugendlichen den Escape-Room betreuten.

Gut aufgestellt mit 570 Förderern: Die Feuerwehr Völksen hat 33 aktive Kameraden. Dazu kommen 20 in der Altersabteilung sowie 570 Förderer. 15 Jugendliche und 26 Kinder stellen den Nachwuchs.

Von Patricia Szabo