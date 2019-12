Die Politik in Völksen befürwortet den Bau von Schallschutzwänden entlang der Bahnlinie. Die Initiative der Bahn wurde auf einer Ortsratssitzung auch mit Bürgern vorgestellt. Gewünscht wurde eine Servicetür, die am westlichen Ende den Zugang zum Bahnhof sichert. Auch in Bennigsen und Lüdersen sollen Wände vor Bahnlärm schützen. Eine endgültige Entscheidung der Ortsräte steht dort noch aus.