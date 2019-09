Völksener feiern ausgelassen

Völksen

Dass Völksen nicht nur eine Feuer-, sondern auch eine Feierwehr hat, dürfte spätestens nach diesem Wochenende klar sein. Anlässlich ihres 120-jährigen Bestehens luden die Kameraden zu einer dreitägigen Sause ein. Die Chronik eines Partyspektakels.

Los ging es am Freitag mit der feierlichen Kranzniederlegung am Ehrenmal zum Gedenken der Verstorbenen. 43 969 Tage sei es her, dass 30 Bürger die Freiwillige Feuerwehr in Völksen gründeten, sagte Ortsbrandmeister Alexander Klockemann während des Kommers’. „Diese Feuerwehr steht seitdem rund um die Uhr solidarisch in Notlagen für Menschen, Tiere und Umwelt einsatzbereit zur Verfügung“, so Klockemann. Während anfänglich nur der Brandschutz zu den Aufgaben der Feuerwehr gehörte, seien im Laufe der Zeit komplexere Aufgaben wie technische Hilfeleistungen und Umweltschadensabwehr hinzugekommen.

„Trotz der veränderten Rahmenbedingungen ist das System der Freiwilligkeit und der Kameradschaft geblieben.“ Nur 15 Jahre nach der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Völksen habe es einen Sammelaufruf zur Finanzierung der ersten Uniformen und Gerätschaften gegeben, erinnerte Klockemann. Eine Handdruckspritze, Hanfschläuche, Haken und eine Leiter seien damals angeschafft worden.

Das erste Völksener Feuerwehrhaus, damals hieß es noch Spritzenhaus, sei an der Ecke Im Kampe/Steinhauerstraße errichtet worden. „Tief greifende Veränderungen“ gab es bei der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, sagte Klockemann: „Die gesamte Organisation wurde verstaatlicht und die Feuerwehr zu polizeilichen Hilfskräften.“ Der Beginn des Zweiten Weltkriegs sei „die schwerste Zeit in der Geschichte der Wehr“ gewesen. 19 Kameraden seien zum Kriegsdienst einberufen worden – viele kamen nicht zurück.

Nach dem Krieg diente zunächst eine Scheune am Konsumplatz als Gerätehaus. Über zwölf Jahre lang kämpften die Kameraden um ein neues Löschfahrzeug, das 1965 ausgeliefert wurde. Immer wieder begleitete das Platzproblem die Feuerwehr. Die Gemeinde kaufte die Schmiede Weber und baute sie zum Gerätehaus um – das bis heute genutzt wird. „Beim Schreiben meiner Rede musste ich feststellen, dass wir heute eine recht ähnliche Situation haben“, bemerkte Klockemann. Völksen sei der drittgrößte Stadtteil, „doch die Wehr ist nicht mitgewachsen“.

Personalstand ist befriedigend

Um für Nachwuchs zu sorgen, wurde in Völksen 1963 die erst Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet gegründet. Seit den Nullerjahren steigen die Einsatzzahlen. Auch das Einsatzspektrum sei vielfältig. Weil das eine „gesunde Personaldecke“ erfordere, habe dies Klockemanns Vorgänger, Thomas Werner, im Jahr 2009 veranlasst, die Kinderfeuerwehr zu gründen. Etwa 20 Jungen und Mädchen werden derzeit von Mitglied Nina Würz auf das Ehrenamt vorbereitet.

Heute sei der Personalstand der Einsatzabteilung mit 37 Kameraden „befriedigend“, sagte Klockemann. „Gerne würde ich in zwei Jahren sagen können, dass er gut bis sehr gut ist.“

Atemlos durch die Nacht

Mehr als 1500 Besucher feiern bei der Schlagerparty im Festzelt: Über 30 Grad Celsius und Sonnenschein sorgten dafür, dass es auch im Inneren des Festzeltes in Völksen recht tropisch zuging. Der Partylaune tat das aber keinen Abbruch, schließlich lieferte das kühle Bier, das am Partyabend sehr großzügig floss, die perfekte Erfrischung für die Besucher. Voll war es dann bei der Schlagerparty. Mit 1500 bis 1700 Gästen laut ersten Schätzungen war es zweifelsohne der Höhepunkt der dreitägigen Jubiläumsfeier. Helene Fischer-Double Victoria und das Party-Duo und Stimmungsmacher „Schlagermafia“ lieferten eine Schlager-Sommersause der Extraklasse und versetzten das ohnehin schon gut gelaunte Publikum, dessen Stimmung schon vor dem ersten Song brodelte, in beste Feierlaune. „Wird `Atemlos’ nicht langsam etwas langweilig?“, fragte Victoria von der Bühne aus die Besucher. Ein bisschen schon, aber inbrünstig mitgesungen wurde trotzdem. Und das sogar gleich zweimal. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden.

Wasser marsch beim Familienfest!

Am Sonnabend drehte sich am Nachmittag alles um die Kinder und die Senioren. Die Jüngsten konnten sich auf einer Hüpfburg austoben, neben einem Clown kamen sogar drei Zauberer zu Besuch. Wer keinen Appetit auf Deftiges vom Grill hatte, konnte sich mit Kuchen im Festzelt stärken, wo auch der Musikverein Völksen für gute Stimmung sorgte. Besonders spannend: die Einsatzautos. Wer sich schon immer einmal in ein Feuerwehrauto setzen wollte, konnte beim Familienfest die Gelegenheit am Schopfe packen, unter Aufsicht Platz nehmen und sich im Inneren der Fahrzeuge in Ruhe umschauen, was vor allem bei den Kindern besonders gut ankam. Später hieß es dann „Wasser marsch“: Wegen der Hitze wurden die Feuerwehrschläuche zweckentfremdet. Der kühle Sprühregen aus dem Wasserschlauch bot gerade den Kleinsten eine willkommene Abkühlung bei den hohen Temperaturen.

Mit Pauken und Trompeten

35 Vereine und mehr als 700 Teilnehmer - das ist die Bilanz des großen Festumzugs am Sonntag durch Völksen. An dem Umzug nahmen nicht nur Feuerwehren aus dem Springer Stadtgebiet und der Region teil, sondern auch zahlreiche andere Vereine und Musikkapellen. Zu Gast waren unter anderem die Feuerwehren aus Arnum, Adensen-Hallerburg, Pattensen und Argestorf. Trotz des leichten Nieselregens sahen zahlreiche Schaulustige an den festlich geschmückten Straßen zu, standen am Fenster, oder hatten es sich vor ihren Häusern gemütlich gemacht, denn verpassen wollte den Umzug keiner. Unter die Gäste mischte sich neben dem Ortsrat und der Feuerwehrführung auch die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt.

Pünktlich um 15 Uhr setzte sich der Festumzug in Bewegung. Aufwendig und liebevoll geschmückte Wagen waren zu sehen, auch Fußgruppen und Reiter waren unterwegs. Viele Süßigkeiten, Seifenblasen und sogar Tischtennisbälle regnete es auf die Zuschauer. Nach rund einer Stunde durch das Dorf trafen sich die Teilnehmer erneut auf dem Festplatz. Dort fand die Preisverleihung der Jugendfeuerwehr statt. Kurz danach ging es schon nahtlos in den Endspurt. Und als wären die vergangenen Tage immer noch nicht genug, beendete die Feuerwehr ab 19 Uhr das dreitägige Fest mit einer großen Party im Zelt. Von Müdigkeit kaum eine Spur.

Von Patricia Szabo