Völksener in Landessynode berufen

Völksen/Hannover

„Ich bin bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich bei Kulturprojekten in der Kirche eingebunden“, sagt Cericius. So hat er 2017 etwa beim „Fest für alle“ zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation mitgewirkt. 2013 war er einer der Projektkoordinatoren der Feierlichkeiten zum 850-jährigen Bestehen des Klosters Loccum. Einer der Höhepunkte: das Konzert des Musikers Mousse T. „Und das in einem spirituellen Kontext, das haben viele der Kirche gar nicht zugetraut.“

Dass der 49-Jährige, der Geschäftsführer der Innovationsplattform Futur X ist, für den Bereich Kultur berufen wurde, lag also nahe. Cericius wurde direkt von Landesbischof Ralf Meister angesprochen, ob er ihn für die Synode vorschlagen dürfe. „Das macht mich natürlich sehr stolz.“

Cericius hat einige Ideen

Für die erste Zeit hat sich Cericius, der elf Jahre lang Vorsitzender des größten Bürgervereins Hannovers, dem Freundeskreis, war, vorgenommen, die Arbeit der Synode kennenzulernen. Einige Ideen hat der Völksener aber bereits – und möglicherweise könnte von seiner Berufung auch Völksen profitieren. Denn Cericius ist auch im Verein Kinder leben in Völksen aktiv, der plant, eine Art Bildungshaus, ein „Haus für alle Leute“, im Ort zu schaffen. So ein Projekt könne durchaus mit der Kirche angegangen werden. „Es gibt an vielen Stellen eine große Sehnsucht nach Orten, wo sich Menschen frei von allem begegnen und sich austauschen können.“

Das Völksener Vorhaben sei ein „idealtypisches Modell“, an dem man „gemeinsam arbeiten“ und gleichzeitig „langen Atem“ beweisen müsse. Denn dass das Großprojekt nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann, steht für Cericius außer Frage. Doch auch darüber hinaus könne er sich vorstellen, über die Arbeit in der Synode „viele spannende Projekte zu entwickeln“.

Gleichzeitig sei er dem christlichen Glauben sehr zugeneigt. „Mir bedeutet es etwas, in die Kirche zu gehen.“ Die Kirchen nähmen heute Bezug auf aktuelle Themen. „Das erwarte ich auch, dass die Kirche gesellschaftspolitisch im Hier und Jetzt ist. Es braucht solche Anker wie die Kirche, das ist wahnsinnig wichtig.“ Er werde aber immer versuchen, Neues auf den Weg zu bringen.

Von Saskia Helmbrecht