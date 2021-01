Springe

Es ist ein Wahlmarathon, wie es ihn noch nicht gegeben hat: Im September wird über die Zusammensetzung der Ortsräte und des Stadtrates sowie der Regionsversammlung bestimmt. Auch über den Bürgermeister und den Regionspräsidenten wird entschieden. Dazu kommen die Bundestagswahlen. „Eine echte logistische Herausforderung“, sagt Ordnungsamtsleiter Karsten Kohlmeyer, der den Urnengang in Springe zusammen mit seinen Kollegen koordinieren muss.

400 Wahlhelfer werden für jeden der beiden Wahlsonntage benötigt. „Wie wir die zusammenbekommen sollen, ist uns noch etwas schleierhaft“, meint Kohlmeyer. Denn auf zahlreiche Personen, die in den vergangenen Jahren tagsüber in den Wahllokalen gestanden und abends Stimmen ausgezählt haben, wird er wohl verzichten müssen: Viele Ehrenamtliche sind deutlich über 60 Jahre alt, gehören damit zur Corona-Risikogruppe und könnten absagen.

Teams müssen aufgestockt werden

Sollte die Pandemie im Spätsommer noch immer grassieren, müssen die Teams vermutlich sogar aufgestockt werden, damit laufend Kugelschreiber und Kabinen desinfiziert werden können.

Dazu kommt: Es gibt etliche Kommunalpolitiker, die engagiert sind und bei überörtlichen Wahlen helfen. Bei Kommunalabstimmungen fallen sie allerdings wegen ihrer eigenen Betroffenheit aus. Lediglich bei der Bundestagswahl am 26. September können sie eingeplant werden.

Wenige Helfer bei Briefwahl erwartet

Dritte Hürde: Während die Arbeit in den 38 Wahllokalen in der Kernstadt und den Ortsteilen vergleichsweise beliebt ist, melden sich wenig Freiwillige fürs Zählen der Briefwahlstimmen. Ein eher dröger Job. In diesem Jahr dürfte es allerdings eine Rekordbeteiligung bei den Briefwahlen geben, was mehr Zähl-Teams erfordert.

Die Vorababstimmung liegt seit Jahren im Trend, wegen Corona werden vermutlich noch mehr Personen ihr Kreuz daheim machen wollen. „Bei den Bundestagswahlen im Jahr 2017 haben sich 26,9 Prozent der Gesamtwähler aus dem Stadtgebiet für die Briefwahl entschieden“, sagt Kohlmeyer. Für diesen September rechnet er „mit einem Wert locker über 30 Prozent. Vielleicht werden es sogar 40 Prozent“.

Porto verursacht Mehrkosten

Was viele nicht wissen: Der Aufwand, den die Briefwahl verursacht, ist deutlich höher. Sie verursacht auch Mehrkosten, unter anderem summiert sich das Porto. Im städtischen Haushalt ist bereits ein Mehr-Betrag eingestellt. Knapp 35 000 Euro stehen dort für Sachkosten, zu denen auch das Drucken der Stimmzettel gehört, und 17 500 Euro für die Aufwandsentschädigungen der 800 Helfer. Einen Teil der Kosten erstatten der Bund und die Region.

Der Wahlmarathon startet am 12. September mit den Kommunal- und Regionswahlen. Zwei Wochen später folgen die Bundestagswahlen und eine eventuelle Stichwahl für die Posten des Bürgermeisters und des Regionspräsidenten.

Von Marita Scheffler