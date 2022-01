Springe

Die Chancen, dass bereits im August ein zweiter Wald-Kindergarten in der Springer Kernstadt eröffnet, steigen: Der Verein Belinga hat einen Träger und ein passendes Grundstück gefunden. Das Landesjugendamt habe bereits die Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt, sagt Initiatorin Sarah Rosenow.

Der Zeitplan des erst im Sommer gegründeten Vereins bleibt dennoch ambitioniert. Um im August starten zu können, muss der benötigte Bauwagen in wenigen Tagen bestellt werden. Und einige Fragen sind eben doch noch offen. Der Verein Belinga hatte anfangs nach einem waldnahen Grundstück für ein Begegnungscafé mit inklusivem Naturkindergarten in der Kernstadt gesucht. „Uns fehlt in Springe ein Ort, der Gemeinschaft und Begegnung ermöglicht. Ein Ort, an dem man seine Talente leben kann. Wo man so willkommen ist, wie man ist“, hatten die beiden Vereinsgründerinnen Sarah Rosenow und Meike Darnstädt bei ihrem Antritt erklärt. Immer war klar: Um die vermutlich lange Planungs- und Bauzeit zu überbrücken, könnte der Beginn ein Waldkindergarten in einem Bauwagen sein.

Passendes Grundstück zwischen Diakoniezentrum und Samke-Stiftung

Dafür gibt es jetzt ein passendes Grundstück: eine kleine Waldfläche direkt an der Jägerallee, zwischen Diakoniezentrum und Samke-Siedlung. Die Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland (PLSW) will die Trägerschaft der neuen Einrichtung übernehmen – eine Premiere für Springe.

In dem Waldkindergarten sollen 15 Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren betreut werden. Ins pädagogische Konzept sollen auch Montessori-Elemente einfließen. „Wir wollen ein ,Waldkindergarten plus‘ sein“, sagt Rosenow. Die Einrichtung möchte zum Beispiel eine eigene kleine Kreislaufwirtschaft etablieren und Hühner halten. Zu den zahlreichen Unterstützern der Gruppe gehört die katholische Christ-König-Gemeinde. Sie hat sich bereit erklärt, den Kindern bei Sturm eine Notunterkunft im großen Pfarrsaal zu bieten. „Einer unserer Rettungsanker“, ist Rosenow dankbar. Auch andere Kirchengemeinden in der Kernstadt seien offen für Gespräche gewesen, von den Katholiken gab es aber sofort eine feste Zusage: „Was wichtig war, weil uns die Zeit davonrennt.“

Wertvolle Tipps aus Lüdersen

Ins Projekt eingebunden ist auch Julia Panknin, die vor wenigen Jahren den Wald-Kindergarten in Lüdersen mit aufgebaut hat. Rosenow: „Sie hat laufend wertvolle Tipps für uns.“ Das Springer Bauamt habe bereits mündlich zugesagt, dass der Bauantrag rechtzeitig bearbeitet werden könne. Der Verein ist deshalb überzeugt: Wenn jetzt keine unvorhersehbaren Stolpersteine mehr auftauchen, sei ein Start zum Beginn des neuen Kita-Jahres im August durchaus möglich.

Von Marita Scheffler