Wasserforum Völksen löst sich auf

Völksen

Das Wasserforum Völksen hatte die Schöpfstelle Heiliger Brunnen am Bohlweg zu neuem Leben erweckt. Seit sechs Jahren können sich die Völksener an dem sprudelnden Schmuckstück in ihrem Ort erfreuen. Nun hat sich der Verein aufgelöst und die Verantwortung und die Pflegschaft an die Stadt Springe zurückgegeben. Ein entsprechender Vertrag wurde bereits im Dezember letzten Jahres gekündigt. Das Grundstück, auf dem die artesisch, also durch natürlichen Druck aufsteigende Quelle liegt, gehört der Kommune.

Eine Übergabe mit kleiner Zeremonie bereits im März war coronabedingt ausgefallen, berichtete Friederike Schwabe. Für einen neuen Termin am Freitagnachmittag hatte sich Bürgermeister Christian Springfeld gerne einladen lassen. Aber die steigenden Infektionszahlen machten ihm eine Teilnahme auch diesmal nicht möglich, so Schwabe. So traf sie sich mit den drei anderen Gründungsmitgliedern Hubert Klimke, Jörg Mühring und ihrer Mutter Walburga Schwabe an der sprudelnden Quelle.

Interessengemeinschaft freut sich über neue Mitstreiter

Der Verein habe sich wegen der sinkenden Zahl auf nurmehr vier Mitglieder und der altersbedingt schwieriger zu händelnden Pflege der Brunnenanlage aufgelöst, erklärte Schwabe. Eine Interessengemeinschaft aber bleiben die vier und freuen sich über neue Mitstreiter. Denn auch künftig sollen am 22. März, dem Weltwassertag, Aktionen rund um den Heiligen Brunnen stattfinden.

„Wir sind stolz, dass wir diesen historischen Ort hier in diesem Zustand an die Völksener zurückgeben können“, sagte Klimke. Denn dass der Hilligen Born, wie er auf plattdeutsch heißt, bereits als Trinkwasserreservoir bedeutsam für die Entstehung und Entwicklung des Ortes war, gilt als sicher.

Bürgerinitiative setzte sich für den Heiligen Brunnen ein

Friederike Schwabe erinnerte daran, wie das Wasserforum mit viel Einsatz die irgendwann in ein Rohr gepresste Quelle wieder ans Tageslicht geholt hatte. Die Idee stammte von Walburga Schwabe, ihre Tochter Friederike hatte dafür später im Ortsrat gekämpft, war aber zunächst auf wenig Interesse gestoßen. Beide fanden unter anderen mit Klaus Rauschert, Klimke und Möhring aktive Mitstreiter. Zusammen mit Andreas Zirke und Walter Schwabe wurde im November 2012 die Bürgerinitiative Wasserforum Völksen gegründet.Von der GartenRegion Hannover erhielt der dann gegründete Verein 54 Prozent der Baukosten für die Neugestaltung – immerhin rund 11 000 Euro. Den Mammutanteil der fehlenden Finanzierung sammelten die Mitglieder von Völksener Bürgern auch durch den symbolischen Verkauf von Steinen. Der Ortsrat steuerte 2000 Euro bei. Zwei Jahre später konnte der neu gestaltete Heilige Brunnen eingeweiht werden. Sogar ein Lied für den sprudelnden Quell ließ der Verein von der Hildesheimerin Astrid Dormeier verfassen. Dieses Lied „Heiliger Brunnen, Hilligen Born“ sangen die vier jetzt bei ihrer Zusammenkunft noch einmal.

Die Pflege für das sprudelnde Areal ist übrigens noch für einige Zeit gesichert. Dafür sorge das restliche Vermögen des aufgelösten Vereins, berichtete Schwabe.

Von Anne Brinkmann-Thies