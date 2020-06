Springe

Die Corona-Krise reißt ein dickes Loch in die Stadtkasse: Ein Minus von 3 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer sei bereits jetzt ersichtlich, offenbarte Bürgermeister Christian Springfeld den Ratsmitgliedern am Donnerstagabend. Er ist dennoch überzeugt, gerade jetzt Großinvestitionen auf den Weg zu bringen – nicht zulasten der nächsten Generationen, sondern zu ihrem Wohl.

Es geht um Daseinsvorsorge

Bei den neuen Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrhäusern und der Rathauserweiterung gehe es um den „verpflichtenden Kern der kommunalen Daseinsvorsorge“. Springfeld: „Wir reden nicht über die Rutsche für ein Spaßbad oder die Vergrößerung des Golfplatzes – das ist kein Luxus, den man auch einfach mal lassen kann.“

Sollte man die Pflichtprojekte auf den Prüfstand stellen, wäre nichts gewonnen – aber Zeit verloren. „Zeit, die wir nicht haben, weil öffentliche Projekte ohnehin so vielen Vorschriften Genüge tun müssen, dass vieles fast unerträglich lange dauert. Vergaberecht, Bau- und Planungsrecht, im öffentlichen Hochbau allein der Brandschutz – alles Zeitfresser. Corona muss kein weiterer Zeitfresser werden“, ist der Verwaltungschef überzeugt.

„Mit Wumms aus der Krise “

Als er vor vier Jahren ins Springer Rathaus einzog, sei der Schuldenstand „weit unterdurchschnittlich“ gewesen, aber die städtische Infrastruktur kurz vorm Zerbröseln. Springfeld wörtlich: „Was habe ich von tollen Finanzkennzahlen, wenn ich der nachfolgenden Generation dafür Schulen, Kindertagesstätten, Feuerwehrhäuser, Verwaltungsgebäude, Straßen, Wege und Plätze quasi abrissreif hinterlasse?“ Die Deisterstadt müsse „mit Wumms aus der Krise“.

Sein Team werde die Finanzen bei allen Projekten im Blick behalten, er warne aber vor Abstrichen bei der Qualität: „Bauliche Herausforderungen, denen wir jetzt nur halbherzig begegnen, holen uns schneller wieder ein, als uns lieb ist und sind damit heute schon die Probleme von morgen.“

„Spürbarer“ Verlust, aber nur 5 Prozent des Gesamtetats

Die 3 Millionen Euro, die – Stand jetzt – als Einnahmen fehlen, seien ein „spürbarer“ Verlust, machten letztlich jedoch nur 5 Prozent des Gesamthaushaltes aus: „Das Geld fehlt, aber die Lücke macht uns nicht zahlungsunfähig.“ Finanz-Chef Clemens Gebauer sprach später am Abend von „3 Millionen plus“ und gab zu bedenken, dass noch nicht klar sei, welche der vom Bund zugesagten Rettungsschirme aus dem Konjunkturpaket in Springe letztlich greifen würden. CDU-Chef Wilfred Nikolay erinnerte daran, dass es coronabedingt nicht nur Einbußen bei der Gewerbesteuer, sondern auch bei den Anteilen aus der Einkommensteuer geben werde, was Springe noch härter treffen könnte.

Springfeld betonte, über alle Zahlen könnten derzeit nur gemutmaßt werden: „Da stecken viele Fragezeichen drin. Und ich bin recht optimistisch.“ Viele Unternehmen hätten ihre Überweisungen derzeit nur verschoben. Es könne also auch sein, dass die Lücke am Ende gar nicht so groß sei.

Von Marita Scheffler