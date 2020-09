Springe

Es sieht schlecht aus für die traditionellen Advents- und Weihnachtsmärkte im Stadtgebiet. Mehrere Veranstalter haben in dieser Woche eine vorzeitige Absage beschlossen – selbst wenn die Feste laut Landesregierung vermutlich unter Auflagen erlaubt sein werden.

Der Springer Ortsrat sieht keine Möglichkeit, auf dem Burghof eine Budenstadt aufzubauen. Auch die Bennigser Interessengemeinschaft zieht sich enttäuscht zurück.

„Sicherheit geht vor“

„Die Sicherheit geht vor“, wägte Sozialdemokrat Bastian Reinhardt Mittwochabend in der Sitzung des Ortsrates das Für und Wider ab. Er hatte den Weihnachtsmarkt auf dem Museumshof zuletzt zusammen mit Guido Tegtmeyer (Freie Wähler) ausgerichtet. Sie beide hätten intensiv beraten, wie es gelingen könnte, die Eingänge zu kontrollieren, die Besucher zu zählen, immer wieder alle Flächen zu desinfizieren, die Holzhütten mit Plexiglas zu vernageln und das Einhalten der Corona-Regeln zu kontrollieren. Doch letztlich „können wir die Verantwortung für die Veranstaltung nicht übernehmen“.

Auch die anderen Ortsratsmitglieder stellten achselzuckend fest, die Auflagen seien für Ehrenamtliche eine zu hohe Hürde. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich bat um eine schnelle Entscheidung, die allen Planungssicherheit gibt: „Es geht nicht anders: Dieses Jahr fällt der Weihnachtsmarkt aus.“

Neue Verordnung hält Hürden bereit

Zeitgleich hat auch die Bennigser Interessengemeinschaft (BIG) ihre Absage veröffentlicht. „Die neueste Verordnung zum Schutz vor dem Sars-Covid-19-Virus zwingt uns zu diesem Schritt“, so Organisator Lars Busse. Und: „Auch das beste Hygienekonzept, die intensivsten Schutzmaßnahmen und die diszipliniertesten Besucher lassen immer noch so viele Unwägbarkeiten offen, dass wir schweren Herzens das Handtuch werfen müssen.“

Damit bittet Busse um Verständnis, dass es „den wohl schönsten Weihnachtsmarkt in der Stadt Springe“ nicht gibt. Ganz ohne Weihnachtsmarkt muss die Deisterstadt eventuell aber nicht auskommen. Die Schausteller, die derzeit die Beachbar im Gewerbegebiet Philipp-Reis-Straße betreiben, ziehen einen Adventszauber auf dem Gelände als „Plan B“ in Erwägung, sagt Mitorganisatorin Marcella Pastore. „Wir hoffen ja, dass wir irgendwann wieder unseren Job machen können.“

Die Schausteller würden lieber ihre Buden und Fahrgeschäfte auf den großen Weihnachtsmärkten mit viel Laufkundschaft betreiben. Ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt in Springe wäre dann nicht erforderlich. Ausgeschlossen sei der aber nicht: „Das ist bei uns im Hinterkopf“, so Pastore.

So sieht es in den Stadtteilen aus

Der erste Weihnachtsmarkt des Jahres im Stadtgebiet steigt traditionell in Gestorf. Noch ist offen, ob auf dem Kirchplatz wieder die Buden aufgestellt werden. Die abschließende Besprechung mit den Vereinen ist erst Anfang November geplant.

Abgesagt ist dagegen bereits der Weihnachtsmarkt in Altenhagen I am zweiten Adventswochenende. „Es hat keinen Sinn, der Kirchhof ist zu eng und unter den Jurten ist es sowieso schwierig, Abstand zu halten“, sagt Alexandra Pfau, die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft. „Wir möchten nicht die Verantwortung übernehmen, wenn es einen Ausbruch gibt.“

Am zweiten Adventswochenende steht eigentlich der Eldagsener Weihnachtsmarkt fest im Kalender. Auch hier ist aber unklar, ob er im Jahr 2020 stattfinden kann. Die Entscheidung fällt voraussichtlich in knapp zwei Wochen: Der Ortsrat will sich bei seiner Sitzung am 17. September mit dem Thema beschäftigen.

In Völksen werden am dritten Adventswochenende die Buden auf dem Hof Rathing/Thiele aufgebaut. Auch in diesem Jahr? Dass klären die Vereine und Verbände des Ortes demnächst.

Von Jan-Erik Bertram und Marita Scheffler