Springe

Besonders die Bürgermeisterwahl beschäftigt die Verantwortlichen. Denn bis auf die FDP, die höchstwahrscheinlich mit Amtsinhaber und 2016er-Überraschungssieger Christian Springfeld ins Rennen gehen wird, hat offiziell noch niemand einen Bewerber für das Amt.

Die CDU hatte im Januar 2016 mit Ralf Burmeister die Stichwahl gegen Springfeld verloren. Sie beschäftigt sich schon länger mit der Kandidaten- und Programmplanung sagt Parteichefin Elke Riegelmann: „Wir können ja nicht erst um fünf Minuten vor zwölf um die Ecke kommen.“ Die Corona-Pandemie habe Treffen und Absprachen etwas ausgebremst. Man plane aber momentan wieder eine digitale Vorstandssitzung, bei der auch das Thema Wahl besprochen werden solle.

Anzeige

Durch Springer Politikkreise waberte zwischenzeitlich eine Theorie, die auch Riegelmann zu Ohren gekommen ist: Mit einem gemeinsamen Kandidaten könnten CDU und SPD im Kampf gegen Springfeld besser punkten, anstatt die Stimmen auf mehrere Köpfe zu verteilen. Nun verliert das Argument etwas an Kraft, wenn man in der Dreierkonstellation davon ausgeht, dass es dann eben nur einer der beiden Kandidaten von SPD und CDU in die Stichwahl schafft und dann die Karten neu gemischt werden.

Weitere HAZ+ Artikel

Dazu kommt: So richtig angetan ist davon offenbar niemand bei den Verantwortlichen. Riegelmann spricht vom Selbstverständnis der CDU, einen eigenen Kandidaten zu stellen. Und auch für die SPD erklärt der Vorsitzende Brian Baatzsch, Mitglieder hätten ihm ähnliche Signale gegeben: „Selbstverständlich stellen wir einen SPD-Kandidaten auf.“

Und wer tritt nun an gegen Springfeld? Man führe Gespräche und werde sich zum richtigen Zeitpunkt an die Mitglieder und dann an die Öffentlichkeit wenden, sagt Riegelmann. Sollte sich die CDU – wie immer bei den vergangenen Bürgermeisterwahlen – für einen heimischen Kandidaten entscheiden, gibt es gleich zwei Politiker, die immer wieder gehandelt werden: Oliver Groseck ist sowohl im Stadtverband als auch in der CDU-Ratsfraktion stellvertretender Vorsitzender. Und er gilt auf beiden Posten als möglicher Nachfolger, wenn die jeweiligen Spitzenleute Elke Riegelmann und Wilfred Nikolay abtreten – womöglich schon zur kommenden Kommunalwahl.

Bennigsen : Die Kandidatenwiege

Groseck hat sich im Rat aber auch immer wieder als kompetente und besonnene Stimme seiner Fraktion hervorgetan – etwa in Sachen wiederkehrende Beiträge. Und auch Jörg Niemetz, Ortsbürgermeister von Bennigsen und ebenfalls Parteivize, tritt im Rat durchaus häufig in Erscheinung. Sein Heimatort ist außerdem Kandidatenwiege: Nicht nur die beiden jüngsten Amtsinhaber Jörg-Roger Hische und Christian Springfeld wohnten oder wohnen dort. Auch Volker Gniesmer, SPD-Kandidat im Jahr 2016, lebt in Bennigsen – genau wie Elke Thielmann-Dittert, die 2011 für die Grünen antrat.

Die SPD hatte laut Baatzsch schon frühzeitig eine Findungskommission gegründet, um einen Kandidaten zu nominieren. Auch bei den Sozialdemokraten hat die Pandemie Zeit gekostet. Baatzsch hofft, bis Dezember eine Mitgliederversammlung über den Vorschlag der Kommission entscheiden zu lassen. Heißer Kandidat bei der SPD ist Ratsfraktionschef Bastian Reinhardt. Er war schon zur Wahl 2016 angetreten, damals aber im internen Vorentscheid gegen Gniesmer unterlegen. Baatzsch spricht aktuell von „einigen Kandidaten“, die man im Blick habe. Der 24-Jährige selbst, seit gut einem Jahr SPD-Chef, hatte dieser Zeitung zu seinem Start ins Amt gesagt, er habe „keine Lust“ auf ein Bürgermeisteramt – und sei ohnehin zu jung.

Die Grünen kündigen bereits an, ohne eigenen Kandidaten anzutreten. Parteichefin Natalie Bani Ardalan sagte, intern habe sich kein Bewerber gemeldet. Man sei aber mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden – ohnehin zähle auf kommunaler Ebene das Parteibuch deutlich weniger.

Und der Amtsinhaber selbst? Hatte sich schon frühzeitig darauf festgelegt, seiner ersten Amtszeit eine zweite folgen lassen zu wollen. Einen detaillierten Austausch mit seiner FDP habe es dazu noch nicht gegeben, sagt Springfeld. „Ich glaube aber nicht, dass es da noch andere Bewerber gibt.“

Selbst als komplett unabhängiger Bewerber antreten, möchte er aber nicht: „Dazu bin ich zu loyal.“ Er wisse es durchaus zu schätzen, im Wahlkampf seine Partei im Rücken zu haben.

Das macht die Herausforderung im Herbst 2021 aber auch größer für den Bürgermeister: Denn er muss seinen eigenen Wahlkampf stemmen, will sich aber zeitgleich aus dem seiner Partei für Rat und Ortsräte heraushalten.

Von Christian Zett