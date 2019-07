Springe

Welche Erfahrungen haben andere Landkreise in Niedersachsen mit der Rückkehr von Altkennzeichen gemacht? Das will die FDP-Regionsfraktion in ihrer offiziellen Anfrage wissen. Diese Zeitung hat schon mal nachgehakt – und ist in den Landkreisen Hildesheim und Schaumburg auf Zehntausende Nutzer gestoßen – und a...