Eingeführt haben die wiederkehrenden Beiträge SPD und CDU. Doch für die Planungen der Bauarbeiten ist die Stadt zuständig – und die sind beiden Fraktionen schon lange ein Dorn im Auge: Grundstückseigentümer in Springe und Bennigsen sind mit wenigen Ausnahmen diejenigen, die zahlen müssen – nur in einigen Fällen sehen die Planungen beitragspflichtige Bauarbeiten in anderen Orten vor. Kann man das ändern?

Nicht wirklich, sagt die Stadt. Sie reagiert auf einen Antrag von SPD und CDU von Ende Mai. Beide wollen – auch mit Verweis auf die Corona-Krise – bis 2022 (also nach der Kommunalwahl) alle Projekte aussetzen, die wiederkehrende Beiträge erzeugen. Im Antrag heißt es, man habe bei der Einführung „eine gleichmäßige Verteilung der Kosten“ beabsichtigt – und die Stadt darauf mehrfach hingewiesen.

Springe und Bennigsen müssten „Spitzenbelastungen“ tragen

Die habe jedoch nicht reagiert – sodass bis heute Springe und Bennigsen „Spitzenbelastungen“ tragen müssten. In beiden Orten hatten sich in der Folge auch Bürgerinitiativen gegen die Beiträge gegründet. In vielen Ortsteilen werden bis 2024 ausschließlich geringe Beträge für die neue Straßenbeleuchtung fällig; in anderen ist ex maximal ein Bauprojekt, das in sechs Jahren abgerechnet wird. Gleichzeitig werden manche Grundstückseigentümer in Bennigsen und Springe unter dem Strich mit mehreren Tausend Euro zur Kasse gebeten. Die Summen für den Einzelnen sind zwar immer noch geringer, als direkte Straßenanlieger sie nach dem alten System hätten zahlen müssen - trotzdem ist die Belastung nicht gleichmäßig verteilt. Im Antrag heißt es, Fernwärme, Kanalbau und Straßenbau solle bis „mindestens 2022“ so erfolgen, dass keine Beiträge mehr fällig werden. Alle Projekte, mit denen noch keine Firma beauftragt ist, sollen gestoppt oder verändert werden. Außerdem sollen die Planungen detailliert mit Politik und Anwohnern abgestimmt werden. Was sagt die Stadt? Man sehe „fast keine Möglichkeit, dem Antrag der CDU- und SPD-Fraktion zu folgen“, heißt es in einem Papier, das der Bau- und Stadtentwässerungsausschuss am Dienstag, 15. September, gemeinsam öffentlich diskutieren sollen.

Stopp beträfe weitere Maßnahmenträger

Wenn alle Investitionen gestoppt würden, betreffe das zahlreiche weitere Maßnahmenträger – etwa die Stadtwerke, aber auch Investoren von Baugebieten. In der Kernstadt nutzt die Stadtentwässerung die Fernwärme-Verlegung der Stadtwerke, um weitere Kanäle vom Misch- auf ein Trennsystem von Regenwasser und Abwasser umzustellen. Das sei, heißt es in dem Papier, an einigen Stellen wegen der Verzweigung der verschiedenen Leitungen sogar notwendig. Man prüfe Alternativen und eine Einigung mit den Stadtwerken – sei das nicht möglich, müsse man entweder auf die Fernwärme verzichten. Oder aber Beiträge erzeugen.

In Bennigsen verzögere ein Baustopp die Bemühungen, das Kanalnetz in Sachen Hochwasserschutz weiter zu sanieren. Außerdem könne das geplante Baugebiet Volkmisser Rehr erst mal nicht umgesetzt werden. Eine detaillierte Übersicht zeigt: Sinnvoll verschiebbar wären aus Sicht der Stadt nur eine Handvoll geplanter Projekte – vor allem der vergleichsweise günstige Austausch von Laternenmasten im bislang wenig belasteten Ortsteil Völksen.

Unterdessen machen die Beitragsgegner ernst mit ihren politischen Ambitionen: Am Dienstag, 8. September, wollen sie bei einem Treffen entscheiden, ob und wie sich die Gründung einer Wählervereinigung stemmen lässt – Arbeitstitel: „Zukunft für Springe“. Das Ziel: der Einzug in den Rat bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021.

