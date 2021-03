Windpark bei Gestorf darf wachsen

Bennigsen/Gestorf

Vor zwei Jahren kippte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die Windkraftpläne der Region, die in ihrem Raumordnungsprogramm Vorrangstandorte für Windräder festgelegt hatte. Mehrere Kommunen, darunter Springe, hatten dagegen geklagt – sie waren mit den vorgeschlagenen Flächen nicht einverstanden.

Windkraftwildwuchs, der ohne Planung entstehen könnte, weil Windräder im Baurecht Vorrang genießen, will die Stadt aber auch nicht – und hat deswegen den Flächennutzungsplan geändert. Darin wird nun eine Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen ausgewiesen. Dazu ist die Stadt nach der niedersächsischen Windenergierichtlinie verpflichtet. 7,35 Prozent der sogenannten Gesamtpotenzialfläche, die in Springe 3665 Hektar beträgt, müssen für Windkraft bereitgehalten werden. Im Stadtgebiet also etwa 270 Hektar. Das bisherige Gebiet, auf dem aktuell 14 Windräder stehen, hat eine Größe von 170 Hektar. Sie soll nun in Richtung Nordosten wachsen, über die Landesstraße, die Gestorf und Bennigsen verbindet, hinaus.

Es hätte auch andere Gebiete gegeben. Ziel sei es aber gewesen, „die Windenergie auf einer großen Fläche zu konzentrieren und einen durch Windenergie vorgeprägten Landschaftsteil auszubauen, statt in bislang von Windenergie unberührte Bereiche neu reinzugehen“, erklärte Landschaftsplaner Georg Seibert aus Hameln, der von der Stadt mit der Planung beauftragt wurde. So würden auch wertvolle Landschaftsräume wie das Deisterbecken und die Hallerniederungen sowie Kulturdenkmäler wie das Kloster Wülfinghausen mit dem Blick zur Klosterkirche Wittenburg freigehalten.

Darauf hatte sich die Politik bereits im September geeinigt, der Flächennutzungsplan musste danach öffentlich ausgelegt und die Einwendungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Behörden abgewogen werden. Das Ergebnis so Seibert: Keine der Einwendungen müsse zwingend berücksichtigt werden. Artenschutzrechtliche Konflikte etwa gebe es in jedem anderen Gebiet, das in Springe infrage käme, auch. Als Kompromiss würden am Rand des bisherigen Windparks im Westen und Süden Flächen zurückgenommen.

Dennoch sind nun insgesamt sogar 310 Hektar Konzentrationsfläche ausgewiesen – 40 mehr als nötig. So habe man einen gewissen Puffer, erklärte Seibert, für den Fall, dass es im Genehmigungsverfahren für einzelne Anlagen Probleme gebe, etwa mit dem Abstand zum Flugkorridor der Bundeswehr im Nordosten.

Besonders die Einwohnerinnen und Einwohner aus Gestorf sehen die Planungen mit Sorge, weil der Ort bald komplett von Windrädern umstellt sei, sagte Ausschussmitglied Klaus Nagel, selbst Gestorfer. „Kommen Sie mal nachts nach Gestorf und drehen Sie sich um sich selbst, dann sehen Sie überall die Lichtfeueranlagen. Die Gestorfer stört das wirklich“, sagte er und enthielt sich bei der Abstimmung.

Bei einer Gegenstimme ging der Antrag aber durch: „Das Thema begleitet uns seit Beginn der Legislaturperiode. Ich bin froh, dass wir es auch noch zu Ende bringen“, freute sich der Ausschussvorsitzende Friedrich Mattiszik (CDU). „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte auch der städtische Bauchef Jörg Klostermann; die Region werde den Flächennutzungsplan bei der Änderung des regionalen Raumordnungsprogramms berücksichtigen.

Von Jan-Erik Bertram