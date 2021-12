Alvesrode

Liegt es an der 2G-Regel oder am schlechten Wetter? „Zu dieser Jahreszeit ist ohnehin weniger los“, sagt Wisentgehege-Leiter Thomas Hennig. Die Besucherzahlen seien aktuell auf einem eher „schwachen Niveau“. Er glaubt aber dennoch, dass es für das Wisentgehege trotz Absage der Großveranstaltungen ein „durchschnittliches Jahr“ werden wird.

Genaue Zahlen könne Hennig zwar noch nicht nennen, aber er schätzt, dass es „kein bombastisches Jahr, aber auch keine Vollkatastrophe“ sein wird. Zwar hätten viele Veranstaltungen, etwa das Hubertusfest oder die Wolfsabende, coronabedingt abgesagt werden müssen, „aber dafür hatten wir auch keine Ausgaben“. Viel härter hätten den Tierpark die Schließzeiten getroffen – und die Zeit, als für den Besuch ein negativer Corona-Test vorgelegt werden musste. „Daher freuen wir uns aktuell über jeden Besucher.“

„Ansteckungsarm“ etwas unternehmen

Zudem habe er den Eindruck gehabt, dass zwischenzeitlich viele Besucher – unabhängig von den Events – einfach froh waren, überhaupt „ansteckungsarm“ an der frischen Luft etwas in ihrer Freizeit unternehmen zu können.

Das Wisentgehege-Team sei rückblickend bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Hennig ist bemüht, den Blick auf die positiven Aspekte zu richten: „Bei uns war zum Beispiel niemand in Quarantäne, wir sind von Krankheitsfällen verschont geblieben“, freut er sich. Außerdem konnten in diesem Jahr wieder zehn Wisente in Rumänien ausgewildert werden. „Das ist sehr weit weg von selbstverständlich, es bedeutet viel Arbeit und umso größer ist die Freude, wenn es klappt.“ Zudem sei die Geburtssaison bei den Wisenten gut gewesen, viele Tiere hätten überlebt. „Das Jahr hatte also insgesamt auch seine positiven Seiten.“

„Können aktuell nur auf Sicht fahren“

Doch wie es im kommenden Jahr weitergehen wird, sei noch unklar. „Wir können aktuell nur auf Sicht fahren“, sagt Hennig. In diesem Jahr habe nicht mehr viel gefehlt, dass ein Zeitplan veröffentlicht worden wäre – doch dann rollte die nächste Corona-Welle über Deutschland. „Wir sind froh, dass wir es nicht gemacht haben.“ Und so könne Hennig auch noch nicht absehen, ob die Großveranstaltungen 2022 wieder realisiert werden können. „Wir können keine echte Planung machen, auch nicht in Sachen Werbung.“

Im Wisentgehege gilt aktuell die 2G-Regel. Das Café Wild wird allerdings, solange in den Gastronomiebetrieben die 2G-plus-Regel greift, nicht öffnen.

Von Saskia Helmbrecht