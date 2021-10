Springe

Der Duft von Glühwein und Schmalzkuchen ist verlockend: Aber werden die Springer in den Genuss dieser Gerüche kommen? Wir haben bei den heimischen Ausrichtern nachgefragt, ob sie einen Weihnachtsmarkt planen – beziehungsweise ob sie sich schon entschiedenen haben, etwas im Stadtgebiet auf die Beine stellen zu wollen.

In Springe stehen die Chancen nicht unbedingt gut, gibt Ortsratmitglied Guido Tegtmeyer eine erste Einschätzung. „So wie es aktuell aussieht, bei den jetzt geltenden Vorgaben, gehe ich nicht davon aus, dass ein Markt stattfinden kann.“ Die große Frage: „Wer übernimmt die Verantwortung?“ Einen Sicherheitsdienst zu engagieren, der dann die Einhaltung der Regelungen kontrolliert, „sprengt den finanziellen Rahmen“. Würden die Kosten, die durch den Mehraufwand entstehen, auf die Standgebühr umgelegt, hätte kaum noch jemand Interesse, sich auf dem Markt zu präsentieren, so Tegtmeyer. „So, wie das in Hameln gemacht wird, können wir es uns hier gar nicht leisten.“ Ausrichter in der Kernstadt ist der Ortsrat – aber der neue Ortsrat wird erst am 3. November in seiner konstituierenden Sitzung eine finale Entscheidung treffen, betont Tegtmeyer.

Kein Angebot in Lüdersen

Fest steht bereits: In Lüdersen wird es dieses Jahr kein Angebot geben. Die Veranstaltung finde normalerweise überwiegend in der Bergdorfhalle und nur zu einem kleinen Teil draußen statt, sagt Ute Austermann-Haun. Sie ist die Vorsitzende des Fördervereins Bergdorf Lüdersen, der den Adventsmarkt normalerweise ausrichtet. „Wir haben schon entschieden, dass nichts stattfindet“, sagt Austermann-Haun.

Absage an der Holzmühle in Eldagsen: Zu wenig Platz für Abstand

Auch Thomas Hemmecke hat bereits die Notbremse gezogen: Der kleine Weihnachtsmarkt an der Holzmühle bei Eldagsen fällt dieses Jahr aus. Die endgültigen Vorgaben für solche Veranstaltungen seien zu kurzfristig gekommen, sagt der Gastronom und Hotelier: „Mit den vorgegebenen Abständen knubbelt sich das bei uns alles unter dem Dach.“ Ergebnis: Absage.

Noch Hoffnung in Altenhagen I

Ein bisschen Hoffnung gibt es dagegen noch in Altenhagen I: Der dortige Adventsmarkt wird von der „Dorfgemeinschaft“ veranstaltet, unter deren Dach sich die örtlichen Vereine und Einrichtungen versammelt haben. Man prüfe momentan zusammen mit der Stadt, unter welchen Voraussetzungen eine Veranstaltung möglich sei, sagt Ortsbürgermeisterin Kai Dettmer. Normalerweise findet der Markt rund um die St.-Vincenz-Kirche statt. Eine Entscheidung, sagt Dettmer, solle spätestens Anfang November fallen.

Traditionell findet in Gestorf der erste Weihnachtsmarkt im Springer Stadtgebiet statt – jedenfalls bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie. Noch ist aber unklar, ob es in diesem Jahr wieder einen Budenzauber in dem Ort geben wird, sagt Pastor Anselm Stuckenberg. Ausrichter des Marktes ist die Kirchengemeinde. Am Mittwoch, 3. November, wird es eine Sitzung mit den heimischen Vereinen und Verbänden geben, auf der unter anderem über den Weihnachtsmarkt gesprochen werden soll. Erst dann könne die Gemeinde Details nennen.

Für Hunde weihnachtet es im Bennigser Freibad

Besser sieht es in Bennigsen aus: Das Freibad-Team um Martina Riemer hält an den Planungen für den Hundeweihnachtsmarkt am Sonntag, 28. November, von 11 bis 17 Uhr fest. Als Standgebühr muss ein Kuchen gebacken werden. Der Eintritt kostet 50 Cent für Frauchen und Herrchen. Neben Essen und Trinken gibt es vor Ort zahlreiche Artikel für Hunde. An den Ständen wird eine Maskenpflicht herrschen.

Auf Hochtouren laufen auch schon die Planungen für den großen Weihnachtsmarkt in Bennigsen: Besucher können am Sonnabend, 4. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 5. Dezember, über den Markt schlendern, der auf dem Rittergut stattfinden soll. Am Sonntag geht es um 12.30 Uhr mit einem Gottesdienst los. Die Stände öffnen um 14 Uhr. Bis 19.30 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, einen Weihnachtsbaum zu gewinnen, in den Kunsthandwerkerhallen Geschenke zu finden oder bei Essen und Getränken das Ambiente des Rittergutes zu genießen. Das Hygienekonzept, das die Bennigser Interessengemeinschaft (BIG) als Ausrichter erstellt hat, wurde bereits von der Region Hannover genehmigt und liegt inklusive Marktgenehmigung und Straßensperrantrag zur Prüfung bei der Stadt Springe. Es gilt die 3-G-Regel mit PCR-Test.

Vielleicht Weihnachtsreiten in Holtensen

Die Holtenser müssen hingegen auf ihren Adventsnachmittag in der Alten Schule verzichten, bedauert Ortsbürgermeister Heinrich Freimann. „Das tut mir persönlich sehr leid.“ Aber die Auflagen seien zu hoch und die Kontrolle zu schwierig. „Wir hätten es gerne gemacht, aber es ist einfach zu kompliziert. Und gerade steigen die Zahlen ja auch wieder“, so Freimann. Daher habe sich der Dorfverein für eine Absage entschieden. Noch ist auch offen, ob es ein Weihnachtsreiten geben wird.

Offen ist noch, ob es in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsreiten in Boitzum geben wird, sagt Christin Tidow. Es sei noch keine finale Entscheidung getroffen worden. „Die Vorzeichen sind aber nicht gut.“ Die vielen Auflagen in der kleinen Halle erfüllen zu können, würde sich sehr schwierig gestalten.

Absage in Eldagsen

In Eldagsen ist die Entscheidung bereits gefallen: Am vergangenen Montag habe der Ortsrat während einer interfraktionellen Sitzung beschlossen, den Markt für dieses Jahr abzusagen. „Die Auflagen würden sich hier so nicht darstellen lassen“, bedauert Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf. Allein die aufwendige Kontrolle der 3-G-Regelung sei nicht realisierbar. Zudem habe es Rückmeldungen von Vereinen gegeben, die dieses Jahr nicht dabei sein wollten. Darüber hinaus steigen die Infektionszahlen derzeit wieder, so Rohlf. „Daher haben wir uns schweren Herzens für eine Absage entschieden und hoffen auf nächstes Jahr.“

Ersatzveranstaltung in Alferde

Auch in Alferde hofft man auf 2022: Auch dort haben sich die Vereine und Institutionen, die den Markt normalerweise zusammen ausrichten, dazu entschlossen, keinen Markt am Adventswochenende aufzubauen, sagt Ortsbürgermeister Uwe Metz. Die Anforderungen an ein Hygienekonzept seien schlicht zu hoch. Um die Alferder aber in kleinerem Rahmen in Weihnachtsstimmung zu bringen, ist eine Ersatzveranstaltung geplant. Wie genau die aussehen wird und wann der Termin stattfinden soll, steht aber noch nicht fest, so Metz.

Völksen plant ein Konzept für die Durchführung unter Corona-Bedingungen

Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr ist hingegen optimistisch: In Völksen laufen bereits die Planungen für ein Konzept, wie der Markt unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Dafür wurde eine Projektgruppe aus Vereinen und Verbänden gebildet. Am Montag, 1. November, soll es eine Präsentation für die jeweiligen Vorstände geben. „Erst danach haben wir Klarheit.“

Viele Vereine und Institutionen hätten aber im Vorfeld signalisiert, grundsätzlich bei einem Markt wieder dabei sein zu wollen, so Langrehr. „Aber wir brauchen natürlich sehr viele helfende Hände, das ist die kritische Frage, wer dann zur Verfügung steht, etwa für den Auf- und Abbau, aber auch für die Gesamtorganisation.“ Derzeit sei man im Ort aber guter Dinge.

Und was machen die Nachbarn?

Was bereits feststeht: In Hameln wird es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben – am gewohnten Platz in der Osterstraße und rund um die Marktkirche. An den vier Eingängen des Marktes werden Bändchen ausgegeben – an alle, die ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder einen Genesennachweis vorweisen können. Die 3-G-Pflicht gilt für alle, die an den Buden etwas trinken oder essen möchten oder ein Fahrgeschäft nutzen möchten. Allerdings sind Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren von der Regel ausgenommen.

Laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) soll auch in Hildesheim ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Zahl der Stände werde vergleichbar mit früheren Zeiten vor der Pandemie sein. Jedoch sei mehr Fläche eingeplant. Alkoholausschank solle möglich sein. In Hannover favorisiert die Stadt laut HAZ einen Budenzauber in der Innenstadt und nicht auf dem Schützenplatz. Die Stadt Hannover hatte vor einigen Tagen bereits 120 Standbetreibern Genehmigungen erteilt. Laut dpa sei aber noch nichts final entschieden worden.

Der Adventsmarkt in Hämelschenburg findet in diesem Jahr nicht statt – auch der Markt in Bad Münder und der sehr beliebte Weihnachtszauber auf Schloss Bückeburg (Landkreis Schaumburg) fallen wegen der Corona-Pandemie aus.

Von Saskia Helmbrecht und Christian Zett