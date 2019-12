Die neue Einrichtung in der Nordstraße in Eldagsen ist eröffnet – in einem ehemaligen Wohnhaus an der Nordstraße. Sie bietet nun 25 Kindergarten- und 26 Krippenplätze, um die sich 13 Mitarbeiterinnen kümmern. Sechs Kinder dürfen sich dort bereits eingewöhnen, offizieller Start ist dann im Februar.