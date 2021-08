Springe

Die Zahl der Grundschüler im Stadtgebiet wird in den kommenden Jahren deutlich steigen. Die Stadtverwaltung geht von einem Plus von knapp 8,5 Prozent in drei Jahren aus. Gerechnet von 2019/20 bis 2024 ergäben sich sogar über 14 Prozent. Besonders stark betroffen sind die Grundschule in Eldagsen sowie die beiden Kernstadt-Grundschulen.

990 Erst- bis Viertklässler gab es im Sommer 2019/2020 in Springe. In diesem September werden es 1048 Mädchen und Jungen sein, in drei Jahren – so sagen es die Prognosen des Schulamtes voraus – könnten sogar 1136 Kinder die sechs Einrichtungen besuchen. Im Jahr danach werde der Wert aber wieder fallen – auf dann 1110 Kinder. Einige Schulen benötigen zwischenzeitlich zusätzliche Räume, weil sie mehr Klassen einrichten müssen. So schwankt etwa Bennigsen zwischen acht und elf Klassen, die Grundschule am Ebersberg (Kernstadt) pendelt zwischen 13 und 16 Klassen. Als weitere Unbekannte kommen die Neubaugebiete hinzu, die aktuell vor allem in Bennigsen entstehen.

Prognose wurde mithilfe neuer Schulentwicklungssoftware erstellt

Die Stadt hat die neue Prognose mithilfe der „Schulentwicklungssoftware“ der Region Hannover erstellt. Die bezieht in ihre Hochrechnung die Anzahl der Kinder im Grund- und Vorschulalter in den jeweiligen Schulbezirken ein, berücksichtigt aber auch die Anzahl der Frauen im Familiengründungsalter sowie die letzten bekannten Geburtenzahlen. Trotzdem lässt sich nicht alles vorhersagen: Dazu gehört die Entwicklung von Baugebieten ebenso wie Zahl der Inklusionskinder, die doppelt zählen und so Einfluss auf die Klassengröße haben.

Als die Liste im Schulausschuss vorgestellt wurde, fragte Sozialdemokratin Simone Oertel nach, ob die vorhandenen Räume ausreichen. Fachbereichsleiterin Hanna Sander geht davon aus. Die neue Grundschule Bennigsen steht kurz vor der Eröffnung, und an der Grundschule Hinter der Burg (Kernstadt) wird durch den Auszug der Stadtbibliothek ein Trakt frei.

Unterschiedliche Schwankungen bei einzelnen Schulen

Die Christian-Flemes-Grundschule Völksen steht in der Sieben-Jahre-Übersicht bei 153 bis 167 Schülern. In Bennigsen-Lüdersen sind es zwischen 168 und 185. Gestorfs Schülerzahl sinkt in diesem Sommer auf 37 Erst- bis Viertklässler, zwei Jahre später sollen es aber wieder 40 Kinder sein, so die Hochrechnung. Die Hallermund-Grundschule Eldagsen schwankt zwischen 159 und 191 Schülern. Am Ebersberg sind es 259 bis 307 und Hinter der Burg zwischen 190 und 240 Jungen und Mädchen.

Der Stadt-Elternratsvorsitzende Peter Roddau wünscht sich eine ähnliche Übersicht für die weiterführenden Schulen (OHG, IGS). Das sei jedoch nicht möglich, so Sander. Während Grundschüler fast immer in ihrem Wohnort bleiben, also die für sie zuständige Schule besuchen, wird ab Klasse fünf deutlich mehr gependelt; auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Von Marita Scheffler