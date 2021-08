Völksen

Wenn der Verleger Dietrich zu Klampen auf die vergangenen Monate unter Pandemiebedingungen zurückblickt, kann er insgesamt eine positive Bilanz ziehen. Es gab aber viel Widersprüchliches: Durststrecken und unerwartete Höhenflüge haben sich abgewechselt, ebenso wie schöne Überraschungen.

Einschränkungen in den Arbeitsbedingungen konnte er im eigenen Umfeld problemlos coronakonform umsetzen. Schmerzlich vermisst hat der Völksener jedoch die persönlichen Begegnungen auf der rein digitalen Buchmesse in Frankfurt im vergangenen Jahr oder der ausgefallenen Messen in Leipzig. „Für die Frankfurter Buchmesse im Oktober haben wir uns angemeldet, mal schauen, ob es klappt“, sagt zu Klampen. Denn bei den großen Veranstaltungen rund um literarische Neuerscheinungen trifft er nicht nur persönlich auf namhafte Kritiker, sondern auch auf andere Kleinverleger, mit denen es vor Ort zu einem „fruchtbaren Austausch“ komme. Dennoch ist zu Klampen insgesamt zufrieden: „Wir sind privilegiert durch die Pandemie gekommen.“

Im Dezember Sachbuch-Boom

Nach anfänglichem Ausbleiben von Bestellungen mit Beginn von Corona habe der Buchhandel seine Stärke der Kundenbindung gegenüber dem Internetversand ausspielen können – und beim Völksener Verlag zogen die Buchbestellungen wieder an. Es gab sogar einen leichten Zuwachs im Bereich Jugendbuch und Belletristik. Was zu Klampen aber noch heute verwundert und sich nicht wirklich erklärt: „Im November und Dezember gab es einen Boom bei den anspruchsvollen Sachbüchern.“

Verluste aus den Vormonaten konnten damit aufgeholt werden. In der Folgezeit schrumpften dann wieder die Bestellungen. Gerade erreicht den Verlag eine Welle von Remissionen aus nicht verkauften Beständen aus den Buchhandlungen.

Die gute Bücher laufen nicht – Fokus liegt auf Corona

Wie schwierig die Planung von Neuerscheinungen ist, machte dieses Frühjahr deutlich. „Drei gute Bücher, die wir herausgebracht haben, sind nicht gut gelaufen, weil der Fokus der Leser zu dieser Zeit auf coronabedingten Themen lag“, sagt zu Klampen.

So fanden der „Abiturbetrug“, der vom Scheitern des Bildungsföderalismus handelt, das Buch „Alternativloses Heilen“ zur Diskussion über alternativmedizinische Heilverfahren sowie ein Erfahrungsbericht zur Entwicklungshilfe in Ruanda mit dem Titel „Das Dilemma“ nicht die erwartete Leser-Resonanz.

Und dann wiederum gab es eine positive Überraschung: Dank Fördergeldern für die Herstellungskosten konnte der Verlag mit „Venexia“ einen großen Bildband mit hintergründigen Fotos vom touristisch gänzlich unbekannten Venedig herausbringen. „Ohne pandemiebedingte Unterstützung hätten wir das nie gemacht.“ Und es gibt eine weitere Besonderheit, in dieser Zeit, wo vieles zum Stillstand gekommen ist. „Die Autoren vollenden ein Buch nach dem anderen und fluten den Markt, da kommen wir als Verlag gar nicht hinterher.“

Problemlos arbeiten im Homeoffice

Dass seine Mitarbeiter problemlos im Homeoffice arbeiten können, sieht zu Klampen als großen Vorteil, wenngleich auch dort die persönlichen und kreativen Treffen natürlich fehlen. „Aber wir haben die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, ohne arbeitsökonomische oder seelische Einschränkungen“, ist der Verleger zufrieden.

Und genau das habe der Verlag auch gemacht: „Einfach weitergearbeitet.“ Wäre allerdings Hilfe bei der Impflogistik, etwa mit Terminvergaben, nötig geworden, dann hätte sein Mitarbeiterteam ohne zu zögern diese Aufgabe übernommen – und das Tagesgeschäft ruhen lassen, so zu Klampen. Gesundheit gehe schließlich vor.

Von Anne Brinkmann-Thies