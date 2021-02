Springe

Corona, Frost und Schnee: Investor Stefan Rehse hat es bei der Sanierung des Sparkassen-Hochhauses nicht gerade leicht. „Wir hatten natürlich auf einen milden Winter gehofft. Noch können wir die zeitlichen Verzögerungen aber kompensieren“, bleibt Rehse zuversichtlich.

Und trotz zeitlicher Verzögerungen gibt es auch eine gute Nachricht: So gut wie alle Mietverträge seien mittlerweile in trockenen Tüchern. „Dass es so gut angenommen wird, ist ein schönes Gefühl und zeigt, dass die Idee aufgeht.“

Im Mai soll der erste Mieter einziehen können, kündigt Rehse an. „Das ist zeitlich durchgetaktet.“ Heißt: Sollte es beim ersten Mieter Verzögerungen geben, werde sich das auf die nachfolgenden Einzugstermine entsprechend auswirken. Geplant sei, dass sich das Hochhaus jeweils monatsweise füllen wird.

Zwei Etagen sind noch frei

Zwei Etagen seien aktuell noch frei; sie seien aber bislang nicht vermarktet worden. „Das liegt daran, dass wir noch unsicher sind, ob dort Praxisflächen oder Büroräume entstehen sollen. Eine Entscheidung dazu gibt es noch nicht.“ Als Letztes werde auf der obersten Etage ein Veranstaltungsraum realisiert. Die Gestaltung dafür soll in den kommenden Monaten entwickelt werden.

Rehse glaubt, dass die achte und neunte Etage erst Anfang 2022 fertig werden – gleichzeitig hofft er, dass es zu diesem Zeitpunkt wieder möglich sein wird, den Veranstaltungsraum zu vermieten. Aufgrund der aktuellen Corona-Vorgaben sei das derzeit ohnehin nicht möglich.

Und die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf das Bauprojekt an sich aus: Weil eine Lieferkette zusammengebrochen war, war ein Bodenbelag einige Wochen lang nirgendwo zu kaufen. „Lieferverzug haben wir immer wieder mal, aber bislang gab es glücklicherweise noch keine richtig großen Probleme.“

Grüner Brink ist fertig saniert

Die Sanierung des benachbarten Hauses in der Straße Am Grünen Brink sei mittlerweile abgeschlossen und komplett vermietet. „Es folgen nur noch ein paar Kleinigkeiten außen an den Balkonen.“ Bei diesem Projekt hatte es einige Verzögerungen gegeben: Im Januar 2020 war dort ein Feuer ausgebrochen; der Dachstuhl des Wohnhauses stand in Flammen.

Im September stürzte dann auch noch ein Kran auf das Dach – wieder kurz vor der Fertigstellung.

Von Saskia Helmbrecht