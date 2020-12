„Natürlich wird der Rat in Springe tagen“

Springe

Als der harte Lockdown gerade frisch beschlossen war, da machte sich die stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion so ihre Gedanken: „Dann findet die Ratssitzung sieben Tage vor Heiligabend hoffentlich auch nicht statt?“, fragte Anette Henkels bei Facebook in Richtung Bürgermeister Christian Springfeld.

Der wies die Vermutung weit zurück; zunächst bei Facebook, am Montag dann noch mal in einem offiziellen Schreiben an alle Ratsmitglieder. „Natürlich wird der Rat am Donnerstag tagen“, sagte Springfeld der Zeitung. Um 18 Uhr soll es losgehen im Schulzentrum Süd. Es gebe ein Hygienekonzept mit Maskenpflicht und Lüften – und bei einem Inzidenzwert von 66,8 sei die Corona-Lage in Springe noch entspannter als in anderen Teilen des Landes. Daher gebe es keinen sachlichen Grund für eine Absage, so Springfeld. „Das gibt die aktuelle Lage nicht her. Und wer weiß, was in zwei, drei Wochen ist – wenn nicht jetzt, wann dann?!“

Anzeige

Die Zahlen und Fakten sind für Henkels Überlegungen nicht allein entscheidend: „Ich denke, das sollten wir mit gesundem Menschenverstand regeln und nicht nach Verordnungstexten“, schrieb sie. Und appellierte an die Außenwirkung: „Gerade wir Politiker haben doch eine Vorbildfunktion! Wir können nicht von den Bürgern erwarten, alles zurückzustellen, aber wir machen weiter wie vorher?“

Springfeld appelliert in seiner Mail an die Politiker, sogar noch strikter zu sein als zuletzt: Auch wenn sie an ihren Plätzen sitzen, sollen sie durchgehend ihren Mund-Nasen-Schutz tragen.

Fest steht: Es gibt viel zu klären und zu entscheiden zum Jahresende – vor allem der Haushalt für das kommende Jahr mit vielen großen Investitionsprojekten wie Schulen und Feuerwehrhäusern, aber auch dem Rathaus. Es geht aber auch um die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Mittagsruhe in der Stadt: Soll sie weiterhin gelten, soll sie abgeschafft werden? Die Verwaltung hatte dazu die Mitglieder sämtlicher Ortsräte befragt. Die haben kein einheitliches Votum abgegeben, allerdings gibt es eine Mehrheit dafür, dass die Ruhezeiten bleiben. Nun soll der Rat sagen, wie es weitergeht. Auch eine Entscheidung über die Zukunft der Tempoüberwachungen in Springe steht an. Der von der Stadt angemietete Blitzer ist wieder weg. Womöglich wird die Aufgabe Tempoüberwachung erneut an die Region zurückgegeben, die sich zuvor darum gekümmert hatte.

Von Saskia Helmbrecht, Ralf T. Mischer und Christian Zett