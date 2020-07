Nese Schubek übernimmt das Jobcenter Springe

Springe

In Ruhe ankommen, Gespräche führen, die Lage sondieren: Was man gerne macht am neuen Arbeitsplatz, besonders als Führungskraft, das konnte Nese Schubek gleich mal knicken: Wenige Tage, nachdem sie im März das Springer Jobcenter übernahm, kamen die Corona-Einschränkungen, „der Ausnahmezustand“, wie Schubek sagt. Und sie und ihr Team mussten ganz neu denken.

Eine Sache ist ihr wichtig, sagt Schubek heute, ganz wichtig: „Wir waren immer offen.“ Immer da für die Kunden, die Arbeit suchen, Leistungen beziehen. Und deren Situation in der Corona-Krise nicht gerade einfacher wurde. 1967 waren es im März, aufgeteilt in 1004 Bedarfsgemeinschaften, also etwa Familien oder Ehepaare. Für die einen verschärfte sich die Lage bei der Arbeitssuche, andere verloren plötzlich auch den geringen Lebensunterhalt, den sie noch hatten.

Beraten, geholfen wurde ihnen per Telefon oder per Mail – das Jobcenter an der Ecke Fünfhausenstraße/Am Grünen Brink durften die Kunden lange nicht betreten. Inzwischen habe man die Regeln etwas gelockert. Wer einen Termin macht, der darf rein – mit Abstand, mit Mund-Nasen-Schutz. Am Eingang steht eine Desinfektionssäule. Schubek ist voll des Lobes – nicht nur für die Kunden, die sich an die Regeln hielten, Verständnis zeigten, sondern auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Laden am Laufen hielten. Schließlich ist man auch systemrelevant, wenn man Leuten hilft, bei denen es manchmal auf jeden Euro, auf jeden Tag ankommt. Auch Qualifizierungen habe man weiter anbieten können, sagt Schubek. „Auch das lief natürlich anders als vorher.“

Für Schubeks Start beim Jobcenter bedeutete die Corona-Pandemie vor allem eins: „Ein typisches Tagesgeschäft habe ich hier noch nicht erlebt“, sagt sie und lacht. Andererseits: Die Krise, die außergewöhnliche Situation habe sie und das Team zusammengeschweißt. Habe dafür gesorgt, dass sie viel schneller reinkam in die Einrichtung, „dass wir untereinander ein Vertrauen gefasst haben, dass es so schnell vielleicht sonst nicht gegeben hätte“, sagt die 38-Jährige. Es gibt sie also auch im Ausnahmezustand, die kleinen Lichtblicke.

