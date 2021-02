Neue Kita in Bennigsen soll noch dieses Jahr starten

Bennigsen

Schnell, unkompliziert, günstig: Mit diesen drei Schlagworten lässt sich der Umbau der Peter-Härtling-Schule in eine Kita umschreiben. Noch in diesem Jahr sollen in dem Gebäude neben der Bennigser Grundschule Betreuungsplätze für bis zu 105 ein- bis sechsjährige Kinder entstehen. Investitionskosten: lediglich 50 000 Euro.

„Wir sind in der Lage, das sehr schnell hinzubekommen“, kündigte Vizeverwaltungschef Clemens Gebauer jetzt im Sozialausschuss an. Während in mehreren Stadtteilen Kita-Plätze fehlen, könnte es im Sozialraum Bennigsen/Lüdersen/Gestorf dann einen deutlichen Überhang geben. Da zeitgleich die DRK-Kita Gestorf erweitert wird, müssten in der Peter-Härtling-Schule eigentlich nur 44 Krippen- und sieben Kindergartenplätze entstehen.

Allerdings: Stadtweit werde weiterhin mit „einer zunehmenden Nachfrage nach Kinderbetreuung“ gerechnet, so Gebauer. Und: Die Neubaugebiete in Bennigsen werden junge Familien anlocken. Gebauer: „Das ist unsere Chance, jetzt für relativ kleines Geld einen Überhang zu schaffen.“ Er spricht von einer „Puffer-Kita“ für andere, unterversorgte Ortsteile – Bennigsen liege schließlich für viele Eltern ideal auf dem Arbeitsweg nach Hannover.

Die Peter-Härtling-Förderschule läuft im Sommer dieses Jahres aus; die Inklusion macht sie überflüssig. Das Gebäude gehört bereits der Stadt. Den Umbau sollen Mitarbeiter des Betriebshofs stemmen. Ziel sei, in jedem Fall vier, besser fünf Gruppen unterzubringen. „Erst im Planungsprozess wird sich verbindlich feststellen lassen, welches Potenzial des Gebäudes erschlossen werden kann.“ Die Bauhof-Mitarbeiter wollen in den Sommerferien mit dem Umgestalten beginnen. Bis dahin muss viel geplant werden. Dazu gehört auch, zeitnah einen Betreiber für die Einrichtung zu finden. Gebauer: „Wir sollten zügig auf den Markt gehen“ – im Idealfall kann der Träger dann auch noch Wünsche für den Umbau äußern.

Auch wenn der Umbau nur 50 000 Euro kostet: Auf Dauer wird es teuer. Jeder Kita-Platz ziehe grob geschätzt zwischen 5500 und 6500 Euro pro Jahr und Kind nach sich, weiß der Vizerathauschef aus Erfahrung. Bei 105 Plätzen sind das rund 630 000 Euro, die Jahr für Jahr aus dem Stadthaushalt zugeschossen werden müssen.

Von MarIta Scheffler