Neue Kita soll im August 2023 in Springe an den Start gehen

Ein großer Schritt ist getan – viele weitere werden noch folgen: Bürgermeister Christian Springfeld hat am Freitag den Vertrag mit Burkhard Teuber, dem Vorstandsvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover, für die neue Kita in Springe unterschrieben. Auf die Awo, als Träger der neuen Einrichtung an der Harmsmühlenstraße, kommt jetzt jede Menge Arbeit zu. Am Freitag hat Teuber zusammen mit dem Hannoverschen Architekturbüro „Agsta“ die Pläne vorgestellt.

Die erste Awo-Kita in Springe

Insgesamt 113 Kita-Plätze sollen geschaffen werden. Entstehen sollen drei Krippen-, eine Kindergarten- sowie eine Integrations- und eine altersübergreifende Gruppe, sagt Ingrid Kröger vom zuständigen Awo-Fachbereich. Für die Arbeiterwohlfahrt ist es die erste Kita im Springer Stadtgebiet. Das Besondere: Nicht nur der Betrieb, sondern auch der Bau wurde an die Awo vergeben. Die Vorbereitung und EU-weite Ausschreibung zogen sich über mehr als zwei Jahre hin.

Entstehen soll an der Harmsmühlenstraße ein zweigeschossiges und dadurch kompakteres Gebäude, das in Straßennähe gebaut wird. Das Haus wird für eine lange Lebenszeit massiv gebaut und soll barrierefrei werden. Alle Gruppen sollen einen direkten Zugang zum Außengelände bekommen.

Spätere Erweiterungen möglich

Im Erdgeschoss werden die jüngeren Kinder untergebracht, im oberen Geschoss die Kinder über drei Jahre. Mehrere Bewegungs- und auch gruppenübergreifende Spielräume sind vorgesehen. Für die finale Planung des Außengeländes soll noch eine Landschaftsarchitektin hinzugezogen werden, sagt Architekt Dirk Petersen. Was zum Beispiel schon feststeht: Der Vorplatz soll als Elterntreffpunkt hergerichtet werden, wo sich die Familien austauschen können. Die Awo wird aber nicht das gesamte Areal rund um den Festplatz nutzen, sondern sich bewusst die Möglichkeit einer Erweiterung offenhalten oder den Platz später für eine alternative Nutzung freilassen. Vor dem Gebäude sollen weitere Stellplätze geschaffen werden – wegen des großen Parkplatzes glaubt Springfeld nicht, dass es Probleme geben wird.

Laut aktuellem Zeitplan rechnet die Awo damit, die neue Kita spätestens am 1. August 2023 zu eröffnen. „Aber das hängt natürlich auch von den Firmen ab“, sagt Teuber. Der Betreiber wolle gezielt auf lokale Unternehmen zugehen und verschiedene Angebote einholen. Ziel sei es, vor den Sommerferien 2022 mit den Bauarbeiten starten zu können.

Ein pädagogischer Schwerpunkt wurde bislang nicht festgelegt. Auch der künftige Name der Kita soll erst später folgen. Eine weitere Herausforderung sei angesichts des Fachkräftemangels die Stellenbesetzung, ergänzt Teuber. Die neue Leitung soll bereits vier bis sechs Monate vor Inbetriebnahme eingestellt werden, um die Endbauphase mit zu begleiten.

Die Awo ist Träger von 55 Kitas in der gesamten Region Hannover, „ich bin mir sicher, dass wir den Bau und den Betrieb der Kita gut meistern und auch mit der Stadt Springe gut zusammenarbeiten werden“. Das gesamte Konzept soll während der Sitzung des Sozialausschusses am 1. Dezember (OHG, 18 Uhr) auch der Politik im Detail vorgestellt werden.

Von Saskia Helmbrecht