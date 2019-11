Springe

Wie berichtet, plant die Stadt, die Bücherei bereits im vierten Quartal 2020 in den Altbau der Sparkasse an der Bahnhofstraße zu verlegen. Heißt: Das Geld bezieht sich auch erst mal auf diese drei Monate, also das letzte Quartal. „Wenn es nächstes Jahr schon klappt, würde ich mich natürlich sehr freuen“, sagt Bibliotheksleiter Tibor Maxam. Die Stadt hatte Investor Stefan Rehse einen sogenannten Letter of Intent geschrieben – unter dem Vorbehalt, dass die Politik die Pläne beschließt. Das könnte bereits während der Verabschiedung des Haushalts am 12. Dezember geschehen. Erst dann könnten die Pläne konkreter und ein Mietvertrag aufgesetzt werden.

Der Altbau soll nicht nur entkernt, sondern auch komplett umgebaut werden, auch eine neue Elektrik soll installiert werden. „Ich habe oft von einem neuen Standort geträumt, jetzt haben wir die Chance“, so Maxam. Und: Weil das Gebäude größer als das jetzige Haus sei, könne die Bibliothek das Angebot ausweiten, neue Wege ausprobieren. Ideen sollen während eines internen Workshops entwickelt werden.

Von Saskia Helmbrecht