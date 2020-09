Neuer Supermarkt in Völksen: CDU will Mitspracherecht

Völksen

Die CDU in Völksen ist in der Diskussion um einen neuen NP-Markt noch geteilter Meinung. Die meisten Mitglieder des Ortsverbandes stünden dem Vorhaben aber eher skeptisch gegenüber, sagt der Vorsitzende Frank Unger.

Wie berichtet, möchte Edeka an der Straße „Im Stiege“ größer neubauen und den Standort an der Steinhauerstraße dafür aufgeben. Es gebe sowohl spontane Befürworter als auch Mitglieder, die das Projekt komplett ablehnen und die Fläche nicht „nur zu Konsumzwecken“ abgeben wollen würden. Auch Unger sei skeptisch: Er hatte während der Ortsratssitzung daher für einen Antrag von Jürgen Kohlenberg gestimmt, in dem es um die Ausweisung von Bebauungsflächen geht. Wie zwiegespalten die Partei ist, zeigte sich auch dabei: Denn Fraktionskollege Henrik Niemann lehnte denselben Antrag ab. „Der Antrag selbst beinhaltet zwar in der Tat im Wesentlichen nur den Inhalt des ohnehin zu beachtenden Baurechts, jedoch war und ist es wichtig, bereits jetzt Möglichkeiten der Einflussnahme auf die bauplanerische Entwicklung des Ortes zu nehmen“, begründet Unger seine Entscheidung. Er wolle nicht erst den Aufstellungsbeschluss abwarten, dann hätte die Politik nur bei der Umsetzung Mitspracherecht – das sei ihm zu wenig. „Wenn der Markt schon kommt, muss auch etwas für die Dorfmitte herauskommen“, fordert er.

Anzeige

Die Beteiligten dürften sich nicht von Edeka unter Druck setzen lassen – es gebe auch noch andere Einzelhandelsunternehmen, so Unger. Aus seiner Sicht fehlten derzeit ohnehin einige Infos: Was geschieht etwa mit dem Niederschlagswasser einer Fläche von 5000 Quadratmetern? Wegen der Hanglage sei der Bau eines Regenrückhaltebeckens schwierig. Und wo genau sollte sich die neue Feuerwehr in dem Bereich befinden und wie viel Fläche wird dafür benötigt? Was passiert auch, wenn sich Edeka in einigen Jahren von dem Neubau zurückziehen sollte, weil sich der Standort wirtschaftlich nicht lohnt? All das seien noch offene Fragen, so Unger.

Weitere HAZ+ Artikel

Er wünscht sich daher eine Arbeitsgruppe – über den Ortsrat hinaus –, die sich im Rahmen des Stadtentwicklungsplans um das Supermarktprojekt kümmert. „Ich hoffe, das dazu genügend Zeit bleibt.“ Die Entscheidung zum Neubau an sich, so Unger, dürfe nicht zu schnell und nicht an den Völksenern vorbei getroffen werden.

Von r.