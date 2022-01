Neues Leben in Lüdersen

Lüdersen

Wohnraum ist knapp in Springe: Wer ein Haus oder eine Wohnung sucht, muss mitunter viel Geduld mitbringen. Gleichzeitig stehen gerade in kleineren Orten häufig Häuser leer, ganze Höfe. In Lüdersen entsteht gerade ein Projekt, das nicht nur dieses Problem lösen – sondern auch ein ganzes Dorf weiter aufwerten kann.

Erstrahlen in naher Zukunft zwei alte Scheunen im neuen Glanz? Mitten in Lüdersen soll in der nächsten Zeit einem alten Bauernhof neues Leben eingehaucht werden.

Viel Arbeit für die Gruppe

Erst vor Kurzem unterzeichneten die Mitglieder vom Projekt „raumhaus“ den Kaufvertrag und erwarben damit gemeinschaftlich ein 5000 Quadratmeter großes Grundstück an der Hiddestorfer Straße, auf dem eine Mehrgenerationen-Wohngemeinschaft entstehen soll. Auf die Gruppe kommt in den kommenden Monaten viel Arbeit zu.

Wenn es um die Kosten geht, sollen diese für jeden tragbar sein: „Aus den Genossenschaftsanteilen und den Freiwilligenanteilen kam einiges zusammen“, berichten Julia Finke und Helga Krapp-Böhmer, die der „raumhaus“-Genossenschaft angehören. „Dies ist natürlich für uns ein großer Meilenstein. Die nächsten Schritte werden nun die konkrete architektonische Planung, das Sammeln von Geldern und der Kontakt nach außen sein“, freut sich Finke. Wenn alles fertig ist, soll das Wohnprojekt Platz für elf Wohneinheiten bieten.

Geplant werden muss jede Menge, da nach dem Abschluss der Umbautätigkeiten eine Fläche geschaffen werden soll, die einen Mehrwert für das Dorf und die gesamte Umgebung biete, berichten die beiden Frauen. Gemeinsam entwickle man Visionen darüber, was möglich und machbar sei und was nicht. Die Ideen reichen vom Sommerkino über ein Café, vom Backhaus bis hin zu einer Werkstatt.

Um die schiere Menge an Ideen verwirklichen zu können, benötigt das Projekt auch in der Zukunft investierende Mitglieder und Darlehensgeber. „Weil wir darauf unsere Finanzierung aufbauen. Dies ist ja ganz gängig bei genossenschaftlichen Projekten. Wir haben schon konkrete Konzepte“, sagt Finke.

Umbau der Scheunen geplant

Im nächsten Schritt sollen die Scheunen zu Wohn- und Gemeinschaftsräumen umgebaut werden – sensibel wolle man dabei vorgehen. Darüber hinaus steht die Begrünung des großzügigen Außenbereichs an.

Der Wunsch sei: „das Ortsbildprägende zu erhalten. Zum Beispiel sollen die Scheunen ihren Scheunencharakter beibehalten. Und der Garten bleibt Garten und wird nicht zugebaut“, erläutert Krapp-Böhmer.

Und weil die meisten familiär und beruflich eingespannt seien, ist das Ziel, einen Planer heranzuholen, der ein Gesamtkonzept erstellt. Auch die Architekturplanung schreitet voran. „Es gibt eine Planung, wer, wo und wie leben möchte. Dafür rechnen wir mit einem Jahr.“ Entstehen sollen die Wohneinheiten auch nicht nach und nach, sondern alle gleichzeitig.

Große Zustimmung findet das „raumhaus“-Projekt auch im Ort selbst. Von der Ortsbürgermeisterin Ursel Postrach etwa, gebe es „volle Unterstützung“. Sie habe das Projekt sehr positiv aufgenommen, sagt Finke.

Großes Interesse für Wohnprojekt

Auch eine Warteliste gibt es schon. Sie ist ein untrüglicher Nachweis dafür, dass das Wohnprojekt bei vielen auf großes Interesse stößt. Nach der ersten Berichterstattung in der Zeitung im April vergangenen Jahres hätten sich außerdem zwei gemeinnützige Organisationen gemeldet, die das Projekt nicht nur finanziell, sondern auch mit Arbeitskraft und Know-how unterstützen möchten, berichtet Finke.

Entwickelt wurde außerdem ein Finanzierungsmodell. Dieses erfolgt nicht nur über ein Bankdarlehen und Eigenkapital, sondern auch über Förderzuschüsse und Förderdarlehen. „Wir sind gerade dabei, diese zu beantragen“, so Finke.

Von Patricia Szabo