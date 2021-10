Neustart nach der Zwangspause in Altenhagen I

Altenhagen I

Der Geruch von Kürbissuppe, Pilzpfanne und Bratwurst liegt in der Luft. In der Ferne erklingt Musik. Vorm Dorfladen genießen die Gäste Kaffee und Kuchen in den seichten Sonnenstrahlen des fortschreitenden Herbstes – nein, das ist kein romantisches Gemälde, sondern das Herbst- und Kürbisfest in Altenhagen I am Sonntag, 17. Oktober.

„Im vergangenen Jahr, beim ersten Fest, hatten wir deutlich weniger Besucher. Die Veranstaltung scheint sich zu etablieren“, freut sich Alicia Feix, Sprecherin der Projektgruppe „Landhandel“ in der Genossenschaft Dorf-Kultur-Erbe. Der Erfolg vom Sonntag sei sicherlich ein Argument, das Fest im nächsten Jahr wieder anzubieten, meint Feix.

Die Genossenschaft hat damit einen kleinen Markt geschaffen, auf dem sich für jeden etwas findet. Angefangen bei der Wildschweinbratwurst über Honig und Wollwaren bis hin zu gebrauchten Haushaltsartikeln und natürlich Kaffee und Kuchen, um eine Auswahl zu nennen. Kinder hatten zwischen Mittag und Abendbrot Zeit, am Bastelstand herbstliche Dekorationen zu entwerfen. Für die musikalische Untermalung mit Folk- und Blues-Klängen sorgte Ulli Singer aus Melle.

Der Gewinn des Festes bleibt in der Kasse des Dorf-Kultur-Erbes und wird zur Finanzierung weiterer Projekte dienen. Der Landhandel ist neben dem Dorfladen und der Dorfkneipe das dritte Standbein der Genossenschaft und wurde 2019 eröffnet. „Dann kam die Corona-Pause“, bedauert Feix. In Kürze sollen der Laden, die Kneipe und der Landhandel wieder vollumfänglich geöffnet sein.

Von Tom Vahle