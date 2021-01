Nordeon will Umsatz in Springe deutlich steigern

Springe

Nach der Krise im vergangenen Jahr sieht das Management des Leuchtenherstellers Nordeon den Standort in Springe im Aufwind. Durch Automatisierungen und Optimierungen habe man das Werk besser aufgestellt, sagt Benjamin Halemeier, Chief Sales Officer der Nordeon Lighting Solutions GmbH.

„Die Geschäfte laufen sehr gut“

„Die Geschäfte laufen sehr gut, wir gehen davon aus, dass wir den Umsatz deutlich steigern können“, sagt Halemeier. Nach der Krise im Jahr 2020, nach der auch die Mitarbeiterzahl reduziert worden war, gibt der Manager für 2021 ein ehrgeiziges Ziel vor. Der Umsatz der Nordeon-Gruppe, die jetzt unter dem Namen Experience Brands firmiert, soll um 40 Prozent wachsen. Für den Standort in Springe peilt das Management sogar ein Umsatzwachstum von über 50 Prozent an.

Um dieses Ziel zu erreichen, seien nicht nur Prozesse optimiert worden, auch die Zahl der Mitarbeiter ist nach dem Tiefststand von 75 Angestellten im Jahr 2020 aktuell wieder an die Auftragslage angepasst worden – und gestiegen. Derzeit arbeiten 96 Mitarbeiter in dem Werk an der Industriestraße.

Lieferungen schwer kalkulierbar

Doch Corona könnte den Wachstumszielen des Leuchtenherstellers noch einen Strich durch die Rechnung machen – wenn es ganz schlecht läuft. Ähnlich wie in der Automobilindustrie wird es auch für die Leuchtenbranche zunehmend schwieriger, Teile für den Produktionsprozess einzukaufen. Unter anderem durch das Auftreten der neuen Corona-Variante in Großbritannien seien Lieferungen von dort derzeit schwer kalkulierbar, teilweise werde mit Ausfällen in der Zuliefererkette gerechnet. Betroffen wie bei den Autoherstellern sind Elektronikbauteile wie Chips, „aber auch im Stahlbau kann es Engpässe geben“.

Um dem zu begegnen, werden Bauteile derzeit früher bestellt, als sonst üblich, erläutert Halemeier. Als ein weiterer Wachstumsdämpfer könnte sich der geschlossene Einzelhandel erweisen, viele Geschäfte, die sonst Beleuchtungsartikel verkaufen, sind geschlossen.

Dennoch blickt Halemeier für den Standort Springe angesichts der aktuellen Zahlen optimistisch in die Zukunft. Mitte April 2020, während der scharfen Lockdown-Phase der Corona-Krise, hatte Nordeon, wie berichtet, beim Amtsgericht Hameln einen Antrag auf sogenannte vorläufige Eigenverwaltung gestellt.

Zahl der Mitarbeiter reduziert

Der Betrieb lief aber die ganze Zeit über weiter, allerdings wurde die Zahl der Mitarbeiter reduziert. Vor der Krise waren in dem Werk gut 160 Mitarbeiter beschäftigt.

