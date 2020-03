Springe

Offenbar ist es fast allen Familien im Springer Stadtgebiet gelungen, die Betreuung für ihre Kinder selbstständig zu regeln. Die Notgruppen sind so gut wie leer. Sowohl im Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) als auch in der Integrierten Gesamtschule (IGS) hätten keine Eltern ihr Kind abgeben müssen. „Wir hatten vorher das Kollegium eingeteilt“, berichtet OHG-Schulleiterin Kerstin Prietzel. Am Montag waren fünf Lehrer vor Ort, um bei Bedarf die Schüler zu betreuen. Weil aber niemand das Angebot in Anspruch genommen hat, sollen in den kommenden Tagen lediglich zwei Lehrer zur Verfügung stehen, um im Notfall reagieren zu können, sollte sich bei den Eltern kurzfristig eine Änderung ergeben.

IGS: Gähnende Leere

Auch in der Integrierten Gesamtschule herrschte auf den Fluren gähnende Leere. Auch dort mussten keine Kinder betreut werden, sagt IGS-Schulleiter Cedric Liebrum. „Die Eltern haben verstanden, worum es geht.“ Wer in den kommenden Tagen doch eine Betreuung für sein Kind benötigt, könne sich ab 8 Uhr telefonisch im Sekretariat melden, dann werden Lehrer wieder in die Schule geschickt, so Liebrum. Mit seinen Fachbereichsleitern schließe er sich über Videokonferenzen kurz. Die wenigen Kollegen vor Ort seien in separaten Jahrgangslehrerzimmern untergebracht.

Auch auf den Schulhöfen der Grundschulen blieb es am Montag ruhig. In Gestorf habe keine Familie die Notfallbetreuung in Anspruch genommen, sagt Lehrerin Daniela Pelz. Das Kollegium sei dennoch vor Ort gewesen. Das soll auch in den kommenden eineinhalb Wochen bis zu den Ferien so sein: „Es wird immer jemand im Haus sein.“ Laut Pelz stellen sich die Kollegen, die sich teilweise um die Betreuung ihrer eigenen Kinder kümmern müssen, wechselweise zur Verfügung.

Wenig Betreuungsanfragen verzeichnete auch Martina Busche, Rektorin der Grundschule Hinter der Burg in Springe. „Der Bedarf an Betreuung ist zurzeit gering, sodass nur eine ganz kleine Gruppe entstanden ist.“ Im Notfallplan habe die Schule eine Betreuung mit jeweils zwei Personen ausgewiesen.

„Personen aus Risikogruppen werden nicht eingesetzt, so Busche. „Es ist im Notfallplan vorgesehen, dass die Kinder im Spiel draußen an der frischen Luft sich bewegen und es wird darauf geachtet, dass kein Kontakt zu anderen Personen entsteht.“

Die Stimmung unter den Kollegen sei „wie immer sehr kooperativ“. Mütter und Vätern, die bei der Grundschule Bedarf angemeldet haben, seien nach Angaben der Rektorin „entspannt und freundlich“.

Betreuung auf Abruf

Alles ist gut organisiert“, sagt auch Anne-Kathrin Schmidt, Leiterin der Grundschule Völksen. Dort hätten ebenfalls keine Eltern ihr Kind abgegeben. Daher will das Kollegium eine Betreuung auf Abruf organisieren. Wer bei Bedarf doch eine Betreuung benötigt, solle sich ab 8 Uhr in der Schule melden. „In der Notsituation stehen wir natürlich jederzeit für Verfügung.“ Um aber die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten, sei es nicht sinnvoll, die Lehrer unnötig vor Ort sitzen zu lassen.

Auch in den Kitas sei die Nachfrage sehr gering gewesen, sagt Carsten Prante, Geschäftsführer der DRK-Kinder- und Jugendhilfe in der Region Hannover. In keiner Einrichtung würden mehr als drei oder vier Kinder betreut. In der Kita An der Bleiche seien vier Kinder betreut worden, in der Eldagser Kita lediglich eins, so Prante. Doch auch in den Kitas, in denen bislang kein Kind betreut wird, solle ein Kernteam vor Ort bleiben, um bei Bedarf schnell reagieren zu können, betont Prante.

Fünf Wochen lang werden Schulen und Kitas voraussichtlich geschlossen sein, einen digitalen Ersatzunterricht soll es nicht geben, hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag mitgeteilt.

Von Saskia Helmbrecht