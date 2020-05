OHG in Springe bleibt eine Großbaustelle

Springe

5,6 Millionen Euro, das hat die Stadt errechnet, sind seit 2010 in die Sanierung des Otto-Hahn-Geymnasiums (OHG) und des Schulzentrums Süd geflossen. Wahrscheinlich ist die Zahl eher noch höher. In jedem Fall hat man dafür ein Gebäude bekommen, das an vielen Stellen eine Großbaustelle bleibt. Und dessen Zukunft sich in den kommenden Wochen und Monaten entscheiden soll.

Eine Liste der Baumaßnahmen

„Alle in den letzten zehn Jahren durchgeführten großen Baumaßnahmen“ hat die Stadt für die Politik aufgelistet – von der energetischen Sanierung der Trakte A, B, G und H, die 2015 allein 530 000 Euro kostete, über eine neue Sicherheitsbeleuchtung (130 000 Euro im ersten Abschnitt, 2017) bis zum neuen Mobiltrakt, der 2018/19 mit 1,4 Millionen Euro zu Buche schlug. Allein 1,6 Millionen Euro sind für dieses Jahr vorgesehen – etwa um das Dach an der Aula und an mehreren Gebäudeteilen zu flicken, für Heizungen oder einen Treppenlift für die Aula, um die Inklusion möglich zu machen. Dabei mache man seit 2019, wie die Stadt betont, „wie politisch gewünscht“ ausschließlich „betriebssichernde und sicherheitsrelevante Maßnahmen“ – verschönert oder energetisch saniert wird nicht mehr.

Die tatsächliche Summe dürfte sogar noch höher liegen. 2010 und 2011 allein hatte die Stadt zusammen mit Mitteln aus den Konjunkturpaketen von Bund und Land gut 1,5 Millionen Euro in die Fassadensanierung gesteckt – der Posten fehlt in der Auflistung der Verwaltung. Akute Baustellen gibt es in jedem Fall genug – nicht nur die, die 2020 abgearbeitet werden sollen. So bleiben vorerst nicht nur die Fassaden der Abschnitte J/L/M/P sowie die Fensterfassenden C/D/E unsaniert – auch die Front des Verwaltungstrakts bleibt unbehandelt, bis klar ist, wie es weitergeht. Dabei sei gerade dieser Teil „immer wieder Ziel von Einbrüchen“, wie es in einem Papier der Stadt heißt.

Optimierung der Heizung

Ein nachträglich Einbruchschutz sei jedoch „im wirtschaftlichen Rahmen nicht möglich“. 150 000 Euro sind dieses Jahr für eine Optimierung der Heizung eingeplant. Die offenbar dringend nötig ist. Denn der Teil, in dem früher die Hauptschule lag, kann technisch nicht mit Fernwärme wie der Rest des Gebäudes versorgt werden. Stattdessen arbeite man hier mit einem „veralteten Heizkessel“, so die Stadt. Und der drohe „jederzeit auszufallen“.

Was also tun? Eine Antwort soll das Konzept OHG liefern. Dabei liegt bereits ein erstes pädagogisches Konzept samt Raumbedarf vor. Seit Mitte November läuft außerdem eine Untersuchung der Bausubstanz des Gebäudes aus den Sechzigerjahren. Für bis zu 20 000 Euro sollen die Fachleute eines Architekturbüros klären, was im Bestand überhaupt möglich ist. Oder ob man womöglich doch über einen Neubau reden sollte. Die Ergebnisse will die Stadt spätestens im Juni haben – und dann auch der Politik vorstellen. Die soll dann eine Entscheidung treffen. Gestern haben die Mitglieder des Bauausschusses aber über den Stand der Dinge gesprochen.

Von Christian Zett