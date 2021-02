Online shoppen vor Ort in Springe?

Springe

Der heimische Handel kämpft in der Corona-Krise ums Überleben – einige Betriebe und Gastronomen greifen daher auf digitale Lösungen zurück, um die Kunden weiterhin zu erreichen. Allerdings gehen nicht alle Unternehmen diesen Weg, „es könnten mehr sein“, sagt Michael Korth, der im ersten Lockdown die Plattform „Lokalsinn“ aufgebaut hat.

Auf der Internetseite sollen aktuelle Informationen über den Einzelhandel in Springe gesammelt werden. Auch ein Online-Shop ist dort eingerichtet, der aber mit drei Anbietern, die sich daran beteiligen, recht überschaubar ist. „Wir haben viele angesprochen und zum Beispiel auch zahlreiche Restaurants angeschrieben, ihre Speisekarten zu veröffentlichen – aber nur eine Rückmeldung bekommen.“ Einige Händler würden kritisieren, unter dem zunehmenden Internetgeschäft zu leiden – „aber andererseits ist es wirklich schwierig, die Leute zu aktivieren, weil am besten alles gratis sein und keine Arbeit machen soll“.

Korth habe zu Beginn mit mehr Zulauf gerechnet. „Viele wollen sich nicht bewegen oder können es nicht, weil sie zum Beispiel keine Zeit haben.“ Das Problem: Viele Unternehmen hätten kein Kassensystem, über das Daten in einen Shop zur Verfügbarkeit der Waren eingepflegt werden könnten. So ein System sei manchen zu teuer. Ziel sei es aber, dass Händler eigenständig ihre Artikel im Internet einstellen könnten. „Aber wenn kein Interesse da ist, ist der Aufwand dafür zu hoch.“

Corona-Erfahrungen nutzen

Ähnliche Erfahrungen hat Wirtschaftsförderer Daniel Behrens gemacht, der im engen Austausch mit Korth steht. Im Mai hatte die Stadt angekündigt, die Erfahrungen aus der Corona-Krise zu nutzen, um einen virtuellen Marktplatz für Springe aufzubauen. Auf dieser digitalen Plattform – so die Idee – sollten sich lokale Händlerinnen und Händler online präsentieren können. „Allerdings muss dafür die Akzeptanz der heimischen Wirtschaft da sein“, sagt Behrens. Die Stadt „steht Gewehr bei Fuß“, so ein Angebot mit auf den Weg zu bringen – die Verwaltung betont aber gleichzeitig, dass das Signal dazu von den Händlern kommen muss, die so einen Online-Marktplatz am Ende mit Leben füllen müssen. „Der Austausch ist durch Corona natürlich schwer“, räumt Behrens ein. Auch wenn es nicht gleich um einen eigenen Online-Shop gehen muss, sei es dennoch wichtig, die Angebote im Internet zu präsentieren und aufzuzeigen, welche Waren verfügbar sind. „Die Händler haben ganz unterschiedliche Standards und unterschiedliche Bedürfnisse – daran hakt es ein bisschen. Es müssen alle an einem Strang ziehen.“ Behrens stellt klar, dass das Vorhaben, einen digitalen Marktplatz aufzubauen, nicht komplett auf Eis gelegt wurde. „Aber beide Seiten müssen das wollen.“ Möglich sei es auch, Fördermittel zu generieren, wenn sich mehrere Städte für das Projekt zusammenschließen würden. Dann könnten sich auch einzelne Interessierte, die es in Springe durchaus gebe, an der Plattform beteiligen.

Auch der Vorsitzende der Eldagser Werbegemeinschaft, Christian Hagemann, bestätigt, dass das Projekt derzeit ruht – auch wenn ein Online-Marktplatz insgesamt „eine gute Sache“ sei. „Aber es geht nicht weiter, weil wir uns alle nicht treffen können.“

Digitale Präsenz ist notwendig

Die Corona-Krise habe gezeigt, dass die Händler um eine digitale Präsenz nicht mehr drum herum kämen. Ein Informationsaustausch nur über E-Mails sei aber sehr schwer. „So ein Projekt muss man vor Ort persönlich besprechen und vernünftig vorgestellt bekommen.“ Dann würde sich auch direkt zeigen, wer Interesse hat, sich zu beteiligen, so Hagemann.

Von Saskia Helmbrecht