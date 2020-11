Zwei geeignete Flächen für einen möglichen Kita-Neubau in Alvesrode: Ortsbürgermeister Dieter Gonschorek (CDU) sieht in der positiven städtebaulichen Beurteilung gute Voraussetzungen, um eine dringend benötigte Kindertagesstätte für den Alvesröder und Völksener Nachwuchs am Ort entstehen zu lassen. Der Stadt werfen einige Ortsräte Trödelei vor.