Ortsrat Bennigsen diskutiert Zuschussregeln für Vereine

Bennigsen

Wer bekommt welche Zuschüsse aus Ortsratsmitteln? Darüber haben die Mitglieder des Ortsrats in ihrer jüngsten Sitzung diskutiert. Sowohl die Bennigser Interessengemeinschaft (BIG) als auch die Freiwillige Feuerwehr und der FC Bennigsen hatten finanzielle Unterstützung beantragt.

Rund 3800 Euro zu vergeben

Rund 3800 Euro hatte der Ortsrat zu Beginn der Sitzung noch in seinem Säckel. Für klare Regeln bei der Verteilung von Zuschüssen plädierte Udo Herrmann (FDP). Er sprach sich etwa dafür aus, Gelder für Jugendfreizeiten und Vereinsutensilien nach einem festen Schlüssel zu vergeben, der sich an den Regeln des Regionssportbundes orientiert.

Danach sollen für Utensilien maximal 20 Prozent der Rechnungssumme gefördert werden, bei Jugendfreizeiten ab sechs Teilnehmern und mindestens drei Tagen soll es 2,50 Euro pro Tag und Teilnehmer geben. Für den FC wären dies 237,50 Euro, errechnete Herrmann. Der Sportverein hatte für ein Tischtennis-Trainingslager mit 24 jungen Teilnehmern eine Finanzspritze von 1000 Euro erbeten. Der Ortsrat gewährte schließlich mit mehrheitlichem Votum 250 Euro. Künftig soll ein Verein deutlich machen, ob er auch anderweitig Anträge für ein und dieselbe Aktion oder Anschaffung stellt. Darin waren sich die Ortsratsmitglieder einig. Auch vom Sportring, so der dortige Kassenwart Herrmann, gebe es für derartige Veranstaltungen Zuschüsse.

Einen Zuschuss bei Sachmitteln auf 20 Prozent zu begrenzen, wie von Herrmann gefordert, wollten unter anderem weder Elke Thielmann-Dittert (Grüne) noch Lisa Marie Mariß (SPD). Die Bennigser Feuerwehr hatte für ein neues Rednerpult bei einer Gesamtsumme von fast 540 Euro einen Zuschuss von 250 Euro erbeten. Der Ortsrat gewährte nun eine Unterstützung in Höhe von 150 Euro.

Den dicksten Brocken aus dem Budget des Ortsrats bekam die BIG als Ausrichter des Weihnachtsmarkts und des Altdorffestes. Sie kann für 3000 Euro neue Baustromverteiler anschaffen. Die sollen allerdings bei Bedarf auch anderen Vereinen oder Organisationen aus dem Ort zur Verfügung stehen.

Mittel nicht umdeklarieren

Bereits in der Septembersitzung hatte der alte Ortsrat beschlossen, einen der drei Verteilerkästen zu sponsern. Die rund 1600 Euro sollten aus den Rücklagen für das geplante „Maibaum-Projekt“ genommen werden. Hierfür aber gab es von der Springer Stadtverwaltung ein Veto. Bereits gewidmete Mittel können nicht umdeklariert werden, berichtete Jörg Niemetz (CDU), nunmehr stellvertretender Ortsbürgermeister. Nun gibt es den neuen Beschluss.

Herrmann hätte in das Maibaum-Projekt, für das 2600 Euro gedacht sind, gerne weitere Ortsratsmittel einfließen lassen. Sicherlich würden höhere Kosten anfallen, sagte er. „Seit vier Jahren liegt dieses Geld nun schon auf der hohen Kante“, erinnerte Thielmann-Dittert. Es sei nicht nötig, das noch weiter aufzustocken.

Christoph Rohr (CDU) erinnerte an einen Beschluss des Ortsrats auf Antrag von Herrmann aus dem März 2020. Vor eineinhalb Jahren war entschieden worden: Am Ende eines Jahres sollen die Zuschussanträge der Vereine gesammelt, in einen Topf geworfen und anteilsmäßig gleich mit Ortsratsmitteln bedacht werden. Bis dahin wurden ordnungsgemäß und rechtzeitig eingegangene Anträge auf Bezuschussung in der darauf folgenden Ortsratssitzung beschieden.

Von Anne Brinkmann-Thies