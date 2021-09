Ortsrat in Bennigsen hofft auf Containerlösung für Kita-Platznot

Bennigsen

Die Mitglieder des Bennigser Ortsrates wollen eine Containerlösung zur Linderung der Kita-Platznot noch nicht aufgeben. Die Mobilbauten, die derzeit noch während des Grundschulneubaus genutzt werden, sollen nach Ansicht der Politiker auch während der Umbaumaßnahmen in der Peter-Härtling-Schule zur Kita eingesetzt werden, um zügig Betreuungsplätze zu schaffen.

Einstimmig hat der Ortsrat die Verwaltung beauftragt, diese und alternative Möglichkeiten zu prüfen. Der Kita-Neubau, wie ihn die CDU-Fraktion vorgeschlagen hatte, ist indes vom Tisch. Ortsbürgermeister Jörg Niemetz (CDU) zog den Antrag zurück, eine neue Kita auf einer Fläche neben der Grundschule bauen zu lassen.

Ein inzwischen veröffentlichtes Brandschutzgutachten „werde wohl nicht kostentreibend sein“, begründete Niemetz den Rückzieher. In seinem Antrag hatte er genau damit die Favorisierung eines Neubaus statt des Umbaus der einstigen Förderschule begründet. Und auch eine nennenswerte Asbestbelastung gebe es in dem Gebäude offenbar nicht, so Niemetz. Das habe eine Machbarkeitsstudie gezeigt. Es seien lediglich einige asbestbelastete Stoffe in gebundener Form gefunden worden. Niemetz möchte allerdings von der Verwaltung prüfen lassen, ob nicht die Aula sowie die Lehrerzimmer als Räumlichkeiten der Bennigser Dorfgemeinschaft und den Vereinen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden können.

Ein Kita-Neubau hätte sicherlich mit rund fünf Jahren Planungs- und Bauzeit noch länger gedauert als der Umbau, rechnete Volker Gniemser (SPD) vor. Für die Eltern, die mit in ihren Kindern in das Neubaugebiet „Zur Schille“ ziehen und dringend Kita-Plätze benötigten, bleibe aber die Situation durch die Verzögerungen misslich, so Gniesmer.

„Schuld liegt bei der Verwaltung“

Die Schuld dafür sieht Niemetz bei der Verwaltung: „Das Datum stand fest, wann die Schule hier auszieht.“ Darauf hätte hingearbeitet werden müssen. „Das ist jetzt Schnee von gestern“, wollte Elke Thielmann-Dittert (Grüne) nach vorne schauen. Die frei werdenden Container für die Kita-Kinder zu nutzen, sei nicht unmöglich“, sagte sie. Auch wenn rechtlich sicher einiges geklärt werden müsse. Anderen Kommunen seien diesen Weg bereits gegangen. Deshalb soll die Verwaltung die Interimslösung noch einmal unter die Lupe nehmen.

Erleichterung bei Elterninitiative

Froh über die Suche nach Lösungen durch den Ortsrat zeigte sich Nadine Mellenthin von der Elterninitiative, zu der sich Familien des künftigen Baugebiets „Zur Schille“ zusammengeschlossen haben. Sie nutzte eine Unterbrechung der Sitzung, um noch einmal die Situation zu schildern, vor der die Eltern nun durch die Verzögerungen durch den Umbau zur Kita stehen. „Es war, als wenn jemand mit einem Bagger über uns rollt. Was machen wir denn jetzt?“, schilderte sie die Situation nach dem Bekanntwerden, dass die Kita nicht vor Herbst 2023 eröffnet werden könne.

Von Anne Brinkmann-Thies