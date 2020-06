Schulenburg

Ein bislang unbekannter Täter hat einen Öltank und eine große Menge Schutt im Windpark in der Gemarkung Schulenburg entsorgt. Die Stelle befindet sich zwischen der Springer Ortschaft Gestorf und der Nordstemmer Ortschaft Adensen. „Es sieht so aus, als hätte dort jemand die Einrichtung eines gesamten Badezimmers abgeladen“, sagt Ralf Adams, Beamter in der Polizeistation Pattensen. Ein Bürger habe die Polizei am Freitagmorgen alarmiert.

Neben Bauschutt, Hausmüll und Teerpappe fanden die Beamten auch einen großen Öltank aus Blech mit Heizölresten vor. Adams sagt, dass in dem Windpark schon häufiger Bauschutt illegal beseitigt worden sei. „Die Entsorgung von Müll ist eine Ordnungswidrigkeit. Doch Gefahrenstoffe wie Öl in der freien Natur zu entsorgen ist eine Straftat“, sagt Adams. Er habe den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha) informiert, deren Mitarbeiter sich nun um die ordnungsgemäße Entsorgung kümmern.

Polizei sucht Zeugen

„Die Anzeige läuft jetzt gegen Unbekannt“, sagt Adams. Er bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich in der Polizeistation Pattensen. Sie ist unter der Telefonnummer (05101) 855950 zu erreichen.

Von Tobias Lehmann